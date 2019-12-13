郭碧婷「性感睡衣」入鏡　向佐摟緊緊甜蜜宣示主權

▲郭碧婷、向佐夫妻合體為微風耶誕檔期拍攝形象照。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）



記者張妤瑄／台北報導

郭碧婷、向佐夫妻近來頻頻合體搶錢，兩人近日一起登上微風百貨耶誕檔期封面，只見兩夫妻與狗寶貝共同入鏡，笑嘻嘻的甜蜜畫面，讓人看了一秒融化。「向太」有老公陪在一旁一起工作，尺度仍然很大，兩套宛如睡衣的蕾絲邊細肩帶洋裝上身，有讓人秒噴鼻血的火辣指數。

▲郭碧婷穿「性感睡衣」，向佐護駕。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）



郭碧婷頂著一頭慵懶風格的浪漫捲髮入鏡，最搶眼的莫過於身上的火辣洋裝，但有老公在旁，「向太」倒是也有所遮掩，「黑睡衣」配格紋風衣外套、「湖水綠睡衣」配Oversize灰色西裝外套與西裝褲，用極具女人味的單品，混搭男裝風格單品，創造衝突火花，也不會有過份私密的感覺。

▲郭碧婷穿「睡衣」搭配格紋風衣外套，混搭營造衝突美感。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

已不是第一次合體的兩人，為微風拍攝的耶誕形象走輕鬆自然的路線，兩人沒有身著華服，改穿日常風格的單品，並帶上狗寶貝一起拍攝「全家福」，「爸媽」臉上笑意完全藏不住。

▲郭碧婷用女人味單品混搭男裝造型，很有她平常的穿搭風格。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）