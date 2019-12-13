fb ig video ETtoday search mobile

郭碧婷「性感睡衣」入鏡　向佐摟緊緊甜蜜宣示主權

> >

▲▼ 。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）

▲郭碧婷、向佐夫妻合體為微風耶誕檔期拍攝形象照。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）

記者張妤瑄／台北報導

郭碧婷、向佐夫妻近來頻頻合體搶錢，兩人近日一起登上微風百貨耶誕檔期封面，只見兩夫妻與狗寶貝共同入鏡，笑嘻嘻的甜蜜畫面，讓人看了一秒融化。「向太」有老公陪在一旁一起工作，尺度仍然很大，兩套宛如睡衣的蕾絲邊細肩帶洋裝上身，有讓人秒噴鼻血的火辣指數。

▲▼ 。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）

▲▼ 。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）

▲郭碧婷穿「性感睡衣」，向佐護駕。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）

郭碧婷頂著一頭慵懶風格的浪漫捲髮入鏡，最搶眼的莫過於身上的火辣洋裝，但有老公在旁，「向太」倒是也有所遮掩，「黑睡衣」配格紋風衣外套、「湖水綠睡衣」配Oversize灰色西裝外套與西裝褲，用極具女人味的單品，混搭男裝風格單品，創造衝突火花，也不會有過份私密的感覺。

▲▼ 。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）

▲▼ 。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）

▲郭碧婷穿「睡衣」搭配格紋風衣外套，混搭營造衝突美感。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

已不是第一次合體的兩人，為微風拍攝的耶誕形象走輕鬆自然的路線，兩人沒有身著華服，改穿日常風格的單品，並帶上狗寶貝一起拍攝「全家福」，「爸媽」臉上笑意完全藏不住。

▲▼ 。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）

▲郭碧婷用女人味單品混搭男裝造型，很有她平常的穿搭風格。（圖／翻攝郭碧婷工作室微博）

關鍵字：

郭碧婷, 向佐, 微風廣場, 聖誕, 2019聖誕, 2019耶誕, 時尚穿搭
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

超多人發熱衣穿錯了！保暖保心安　UNIQLO部長教「正確穿法」　

超多人發熱衣穿錯了！保暖保心安　UNIQLO部長教「正確穿法」　

一分鐘「弓箭步」運動效果比深蹲強10倍　練習三天下腹瘦1公分

一分鐘「弓箭步」運動效果比深蹲強10倍　練習三天下腹瘦1公分

范冰冰靠「超長領巾」巧妙遮大肚　靠錐子臉就能打

范冰冰靠「超長領巾」巧妙遮大肚　靠錐子臉就能打

王陽明爆內幕：原本我要上《追我吧》　跑COACH趴憶高以翔，半夜就知道消息 Fun・聖誕／穿醜毛衣過節才應景？　英國皇室全家都跟風 「人間香奈兒」Jennie辣翻天　水蛇腰、蜜大腿輪流炫 陳喬恩紗裙上身仙氣噴發　紅毯前⋯⋯後台狂嗑美食補充耍美熱量 「奇蹟食譜」大公開　跟著吃7天，不運動也能減重8公斤 處女座找Mr.Right也龜毛　4星座享受單身，完美才想愛 Fun・聖誕／精品皮件萬元有找！糖果、漸層色超可愛　小資女的禮物有著落啦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面