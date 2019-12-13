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劉嘉玲深溝卡寶格麗鑲鑽蛇尾　時髦穿搭甩武則天登基負評

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▲▼ 劉嘉玲,孫芸芸 。（圖／翻攝carinalau1208 IG,翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲劉嘉玲參加酒商活動，時髦穿搭贏得好評。（圖／翻攝carinalau1208 IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

54歲的劉嘉玲日前參加澳門影展暨頒獎典禮，連換兩套黎巴嫩設計師品牌ELIE SABB秋冬高級訂製服，被譏像武則天參加登基大典，慘收負評；她一轉身再現身酒商活動，改以時髦的短外套搭熱褲裝亮相，除了點點絲襪下透出迷人美腿，胸前更藏心機，竟讓寶格麗（BVLGARI）蛇項鍊的蛇尾恰好落在深溝中，成功扳回一城。

▲▼ 劉嘉玲,孫芸芸 。（圖／翻攝carinalau1208 IG,翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲劉嘉玲日前參加澳門影展穿ELIE SABB秋冬高級訂製服，被譏像武則天參加登基大典。

劉嘉玲從不吝惜展現窈窕身材，此次出席以短版小外套搭配深V上衣，大方展露事業線，她更巧妙搭配寶格麗Serpenti系列頂級白K金鑽石項鍊，蛇眼鑲嵌2顆總重約0.32克拉梨形鑽、蛇身密鑲約78.07克拉美鑽，身價高達1613萬元，閃亮華美的設計配上她的穿搭巧思，完全聚焦。

▲▼ 劉嘉玲,孫芸芸 。（圖／翻攝carinalau1208 IG,翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲劉嘉玲佩戴寶格麗Serpenti系列頂級白K金鑽石項鍊，16,130,000元。

微風少奶奶孫芸芸是寶格麗Serpenti系列的忠實粉絲，近日她穿豹紋迷你裙搭黑色絲襪大秀性感美腿外，腕上繞三圈的Serpnti鑽石手環也超級吸睛，此為特殊訂製款，足見身為飾品設計師的她，對珠寶設計的講究。

▲▼ 劉嘉玲,孫芸芸 。（圖／翻攝carinalau1208 IG,翻攝aimeeyunyunsun IG）

▲孫芸芸穿豹紋迷你裙搭黑色絲襪大秀性感美腿，手腕的訂製款寶格麗Serpenti蛇手環也吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

關鍵字：

劉嘉玲, 孫芸芸, BVLGARI, 寶格麗
fashion.net

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