fb ig video ETtoday search mobile

地鐵裡的老鼠竟然這麼可愛！拖著披薩東張西望　讓黑、白上衣變有趣

> >

▲▼ rag & bone鼠年 。（圖/公關照）

▲rag & bone PS20白色PIZZA RAT圓領 T恤，5,500元。（圖／rag & bone提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接2020鼠年來臨，各時尚品牌已陸續推出生肖作品，究竟要如何讓老鼠看起來有趣可愛，瞧瞧紐約品牌rag & bone的Pizza Rat服裝就能領略，靈感源自2015年一支爆紅影片，拍到一隻在紐約地鐵站內叼著披薩下樓的老鼠，現在躍上時尚單品當主角了。

▲▼ rag & bone鼠年 。（圖/公關照）

▲rag & bone PS20黑色喀什米爾混紡 PIZZA RAT男士毛衣，16,500元。

rag & bone選擇在熱門的服裝款式上，呈現Pizza Rat拖著披薩的逗趣動作，運用嵌花與刺繡的方式編織於男士針織毛衣上，或是印刷於T-Shirt和運動衫上，為黑或白色的基本款服裝增添不少活潑味道。

▲▼ rag & bone鼠年 。（圖/公關照）▲▼ rag & bone鼠年 。（圖/公關照）

▲rag & bone PS20黑色陰陽鼠男士長袖運動衫（左）10,000元，PIZZA RAT長袖運動衫10,500元。

▲▼ rag & bone鼠年 。（圖/公關照）▲▼ rag & bone鼠年 。（圖/公關照）

▲rag & bone PS20黑色美麗諾羊毛混紡PIZZA RAT毛帽（左）4,000元，紅色牛皮燙金 PIZZA RAT零錢包6,000元。

配件系列也有這隻小老鼠的蹤跡，rag & bone經典羊毛帽上裝飾Pizza Rat貼布繡，而喜氣的紅色零錢包則以燙金方式展現拖著披薩的老鼠。可愛的老鼠形象不只一種，眾人腦海浮現的第一印象應該都是米奇，萬寶龍（Montblanc）近日發表向華納迪士尼先生致敬的書寫工具系列，在筆或筆記本上都可見米奇蹤影。

▲▼ rag & bone鼠年 。（圖/公關照）

▲萬寶龍推出著名人物系列華特迪士尼特別款書寫工具，筆身與筆記本都有米奇蹤跡。（圖／萬寶龍提供）

關鍵字：

鼠年, 萬寶龍, Montblanc, rag & bone
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

劉嘉玲深溝卡寶格麗鑲鑽蛇尾　時髦穿搭甩武則天登基負評

劉嘉玲深溝卡寶格麗鑲鑽蛇尾　時髦穿搭甩武則天登基負評

嫁富和尚的日本名模買珍珠寵1歲女　最寶貝巴黎名媛舞會那條項鍊

嫁富和尚的日本名模買珍珠寵1歲女　最寶貝巴黎名媛舞會那條項鍊

聖誕傳說槲寄生樹下接吻愛一輩子　CASIO對錶直接印在面盤上

聖誕傳說槲寄生樹下接吻愛一輩子　CASIO對錶直接印在面盤上

碧昂絲斬斷性醜聞大亨　露半臀秀自營品牌與Adidas聯名衣 墨鏡戴上像搽了眼影、腮紅　吳速玲迷上素顏救星 紳士錶秒變運動錶　雷達快拆組3錶帶任選 謝金燕時尚好貨超多　大Logo幫高調 打火機變手拿包、棒球帽大到像安全帽　Moschino地鐵車廂辦秀超浮誇 陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」 林志穎靠溫濕度計創不老傳奇　判斷對的護膚品保娃娃臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面