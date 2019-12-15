地鐵裡的老鼠竟然這麼可愛！拖著披薩東張西望　讓黑、白上衣變有趣

▲rag & bone PS20白色PIZZA RAT圓領 T恤，5,500元。（圖／rag & bone提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接2020鼠年來臨，各時尚品牌已陸續推出生肖作品，究竟要如何讓老鼠看起來有趣可愛，瞧瞧紐約品牌rag & bone的Pizza Rat服裝就能領略，靈感源自2015年一支爆紅影片，拍到一隻在紐約地鐵站內叼著披薩下樓的老鼠，現在躍上時尚單品當主角了。

▲rag & bone PS20黑色喀什米爾混紡 PIZZA RAT男士毛衣，16,500元。

rag & bone選擇在熱門的服裝款式上，呈現Pizza Rat拖著披薩的逗趣動作，運用嵌花與刺繡的方式編織於男士針織毛衣上，或是印刷於T-Shirt和運動衫上，為黑或白色的基本款服裝增添不少活潑味道。

▲rag & bone PS20黑色陰陽鼠男士長袖運動衫（左）10,000元，PIZZA RAT長袖運動衫10,500元。

▲rag & bone PS20黑色美麗諾羊毛混紡PIZZA RAT毛帽（左）4,000元，紅色牛皮燙金 PIZZA RAT零錢包6,000元。

配件系列也有這隻小老鼠的蹤跡，rag & bone經典羊毛帽上裝飾Pizza Rat貼布繡，而喜氣的紅色零錢包則以燙金方式展現拖著披薩的老鼠。可愛的老鼠形象不只一種，眾人腦海浮現的第一印象應該都是米奇，萬寶龍（Montblanc）近日發表向華納迪士尼先生致敬的書寫工具系列，在筆或筆記本上都可見米奇蹤影。

▲萬寶龍推出著名人物系列華特迪士尼特別款書寫工具，筆身與筆記本都有米奇蹤跡。（圖／萬寶龍提供）