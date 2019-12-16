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淡妝也好仙！宋慧喬教你妝前「多一步」，肌膚秒開光

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▲▼宋慧喬妝前多一步，幫肌膚秒開光 。（圖／品牌提供）

▲比起無瑕，臉上肌膚的光澤更重要。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

用璀璨耀眼的光芒來迎接嶄新的一年吧！保養做好才能讓肌膚透出光，即便不開濾鏡也能擁有讓人羨慕的好命肌，宋慧喬的膨皮肌膚就是秘密就是用美顏霜填補細紋和瑕疵，底妝只要薄薄拍上就超仙。


即便五官長得多好，若膚色暗沉、膚質粗乾，就算精心畫了再漂亮的妝，也徒勞無功。雪花秀即將推出的亮采美顏霜，就是為氣色光澤肌膚所打造，只要妝前塗抹局部，上妝後就能創造精心保養過的上質光澤。

▲▼宋慧喬妝前多一步，幫肌膚秒開光 。（圖／品牌提供）

▲雪花秀 亮采美顏霜，20ml，1,480元。

品牌公關表示，這款美顏霜更是喬妹妝前法寶，她在上妝前會加強在容易乾燥的前額和雙頰，也能急救局部乾燥，讓雙唇和眼周更具光澤。
建議可以打造臉部的六字形部位，像是眉間、下眼周、鼻翼和法令紋部分，只要顧好這些細節，絕對超減齡。

▲▼宋慧喬妝前多一步，幫肌膚秒開光 。（圖／品牌提供）

▲雪花秀 潤燥精華EX 2020年節限定版，120 ml，4,580元。

品牌經典的潤燥精華EX也推出2020年節限定版，靈感源自於韓國雪花藝術十幅聯幅花鳥圖屏風，由法國知名手工印花壁紙設計工坊Antoinette Poisson設計包裝。

喜氣紅色的瓶身上飾以紅色流蘇，結合2020的鼠年及象徵幸福富貴的牡丹花與年節紅包做為創作主軸，傳遞財富與幸福滿滿的祝福之意，為整體瓶身增添十足典雅的年節韻味。

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關鍵字：

雪花秀, 宋慧喬, 新年限定, 限量
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