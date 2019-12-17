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年底脫魯沒問題！4個曖昧心機必學「猜不透最有吸引力」

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

不少人都想在年底脫單，其實正處於曖昧期的你，有一些小心機可以使用，把握以下這些原則，說不定能夠讓停留在原點的兩人，都各自向前走一步，「曖昧4心機」快點筆記下來！

1. 讓他猜不透

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

曖昧期最懊惱的部分應該就是，雙方沒有正式的稱謂，所以誰也管不了誰，那麼女孩們謹記一點，千萬不要讓男生太容易搞懂你，俗話說，「猜不透的女人最有趣。」一旦你什麼都報備、曖昧期全聽他的話，太容易得手反而喪失了吸引力，所以神秘要恰到好處很重要。

2. 適時的身體接觸

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

曖昧到一個程度，可能會陷入無法有新進展的死胡同，所以身體接觸這個小心機可以拿出來用一下，雖然不宜太過隨意，但是記得太有距離感的曖昧也不會加分，所以當你稍微輕輕扶她過馬路、幫她拿東西時不小心觸碰一下，可能都是加分且讓雙方更自然的關鍵。

3. 聊天要有進展

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

聊天是一門高深的學問，千萬記得你說的話不要是句點，讓對方無法回應，或是真的無話可說，所以在聊天時可以先想一下，這句話是否能引起對方好奇，能否承接到下一個話題，以免聊來聊去都是「吃了沒有」、「早安、晚安」這種每天重複的過程。

4. 露出親近的微笑

男生最難以抗拒的就是女孩的微笑了，所以就算他說的話再怎麼難笑，女孩們還是可以練習去捧場對方，適時露出親近的微笑，就算微笑沒有拉近距離，可是記得，男生也絕不會喜歡每天擺出一張冷面孔的女生，加速脫魯微笑絕對是秘密武器。

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關鍵字：

愛情, 曖昧, 心機, 男友, 女友, 戀人, 情侶
fashion.net

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