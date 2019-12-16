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雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！　瑞典文青保養品牌登台

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▲▼瑞典文青保養品牌L:a Bruket登台 。（圖／品牌提供）

▲簡約時髦設計，將保養重點回歸於本質。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

源於瑞典西部海岸的文青保養品牌L:a Bruket，堅持只給肌膚最好的必要養分，提出「源於自然，溫柔保養」品牌理念。 藉由與大自然共鳴共生的溫柔保養哲學，發展出臉部保養、身體護理、個人與居家香氛完整的商品系列，現在可在10/10 HOPE 買的到。

▲▼瑞典文青保養品牌L:a Bruket登台 。（圖／品牌提供）

▲L:a Bruket 以雲杉精油調製身體護理系列產品，傳遞北歐森林的清新開闊氣息。

L:a Bruket 發跡於瑞典SPA重鎮瓦爾貝里，臨海岩岸隨著四季氣候變化，強勁海風、日曬、降雨與冰雪對肌膚是嚴峻考驗，品牌創辦人選擇順應生活環境，揉合現代創新思維與歷史悠久的海洋水療，選擇在地手工採收的海藻等原料，堅持以純粹的成分與配方，打造具有良好功效的產品。

▲▼瑞典文青保養品牌L:a Bruket登台 。（圖／品牌提供）

▲品牌創辦人Monica Kylén & Mats Johansson。

以溫柔保養視為品牌核心，藉由日常的護膚程序，讓健康保養方式成為一種生活風格。 獨特的中性木質香調與簡約的包裝獨具特色。所有產品不含矽靈、Parabens 防腐劑、SLS 界面活性劑等對於人體或環境有害成分，反對動物實驗更是品牌永續的堅持。以下5款人氣商品，必須搶先入手。

▲▼瑞典文青保養品牌L:a Bruket登台 。（圖／品牌提供）

淨化浴鹽

品牌經典商品，使用富含豐富礦物質的海鹽泡澡，幫助肌膚 進行代謝，並去除老廢角質。

▲▼瑞典文青保養品牌L:a Bruket登台 。（圖／品牌提供）

潔膚露

溫和自然的配方，為肌膚帶來潔淨與保濕兼具的清新感受。 葡萄柚葉、野玫瑰都是人氣香味。 

▲▼瑞典文青保養品牌L:a Bruket登台 。（圖／品牌提供）

足霜

藉由薄荷成分消除腫脹、協助血液循環的特性，柔嫩並舒緩雙足。

▲▼瑞典文青保養品牌L:a Bruket登台 。（圖／品牌提供）

香氛蠟燭

獨特的香菜、菸草、黑橡木、 葡萄柚香調，點燃同時散發迷人香氣。

▲▼瑞典文青保養品牌L:a Bruket登台 。（圖／品牌提供）

護手霜

高度保濕力結合不黏膩質地， 隨身攜帶隨時滋養雙手，感受美好的療癒氣息。

關鍵字：

L:a Bruket, 瑞典, 保養, 文青
fashion.net

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