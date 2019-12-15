一招變美／王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

▲王棠云的美肌好狀態全靠每日勤保養，尤其追劇時更是她的「黃金美容時間」。（圖／翻攝王棠云FB，以下同）

記者張毓容／台北報導

結了婚依舊是許多人心中男神的余文樂，近日才在IG上po出甜蜜影片紀念結婚2週年，搭配「愛妻宣言」放閃無極限。而婚後不久就升格為人母的「樂嫂」王棠云（Sarah），在生活更忙碌之餘，透亮小臉和身材狀態依舊好如少女，讓人羨慕不已！自曝是保養控的她，好肌膚全靠每日勤勞保勞，更有自己一套省時又方便的「追劇保養法」和敷面膜後必做的「+1小撇步」。

精華油天天用



很在意保養的Sarah，每天保養流程其實很簡單，基本的卸妝、洗臉清潔後，依序用上化妝水、精華液、精華油和乳液或乳霜。仔細看王棠云的保養程序，裡面還有一個很多人都會怕油膩的精華油，但她幾乎天天用，而且更喜歡在上妝前用！因為她的肌膚偏乾，如果用一些比較粉霧的粉底液，就會看起來更乾，而且還會浮粉、冒細紋，所以上妝前她一定會先上一層精華油，後續上底妝就會很服貼，也會透出光澤。

再累也要做好卸妝清潔加乳液



身為人妻，更是人母的她，平時照顧兒子和家庭之餘，還要工作、出席活動，當然也會有很累，很想偷懶的時候，像這種時候她就會選擇只擦乳液，但會用比平常更多的份量塗全臉，就像是用乳霜薄敷的感覺。當然，一定會先做好卸妝洗臉！

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追劇時就是「黃金美容時間」



有小孩的媽媽應該都跟王棠云一樣有感「晚上等到小孩睡了，才是我的自由時間！」她通常會利用這段時間開始看電視、追劇，但同時，這也是她的「黃金美容時間」。洗完澡後會立刻擦上臉部保養品的她，等到哄睡小孩，開始追劇時，就會邊看影集邊塗身體乳液，甚至有時候臉上保養品都吸收得差不多了，但還有比較乾的局部，她就會邊追劇邊拿精華液或乳液來補擦。

面膜控必做的+1小撇步



王棠云也是非常熱愛敷面膜的面膜控，她覺得敷臉對維持肌膚狀態來說很重要，一個禮拜最多可以敷到五天面膜，大部分都以保濕面膜為主。而除了一般的片狀面膜，她也很愛濕敷化妝水，而且也是利用她的「追劇美容時間」來敷臉，「我喜歡趁這時候，邊敷面膜或是濕敷化妝水，這樣劇追完了，肌膚也變好了！」

而她除了愛敷臉，還有一個讓肌膚更緊實的小撇步！每次敷完臉拿下面膜後，她會趁著臉上還有精華液的時候，將雙手握成拳，用食指和中指的關節夾著下額輪廓線往臉頰兩邊向上提拉按摩，有時候也會帶到眉毛和眼睛部位，幫助疏通淋巴。

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