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酸黃瓜洋芋片來了！品客把卡通《瑞克和莫蒂》劇情變新口味　連罐子都有哏

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編輯／Duke

《瑞克和莫蒂》是一部美國成人卡通，劇中諷刺許多人對種族、價值觀、性別的認知，受到熱烈歡迎，而知名洋芋片品牌品客（Pringles），近期便宣布將與《瑞克和莫蒂》合作，並以酸黃瓜瓶身為主題，推出名為「Pickle Rick」的全新口味。

這款名為「Pickle Rick」的品客洋芋片，其實是第三季第三集中，主角瑞克桑契斯（Rick Sanchez）為了躲避家庭諮商，而將自己變成酸黃瓜為靈感發想的口味，因此品客於瓶身設計上，使用了綠色為基底，並搭配瑞克桑契斯標誌性的誇張臉龐為主軸，最後輔以《瑞克和莫蒂》的英文字樣完成。

▲品客 X 《瑞克和莫蒂》「Pickle Rick」。（圖／翻攝自pepsico.com、Twitter@Pringles）

▲品客攜手《瑞克和莫蒂》推出「Pickle Rick」口味洋芋片。（圖／翻攝自Twitter@Pringles）

目前官方表示品客 X 《瑞克和莫蒂》「Pickle Rick」的口味，預計將於2020年2月登場，並且會在明年的超級盃（美式足球冠軍賽）播放30秒的廣告，不過，台灣方面是否會同步上市，還有待日後公布。

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此外，知名飲料品牌百事可樂（Pepsi），最近也推出兩款新產品，分別為烘焙感較濃厚的咖啡口味可樂與偏甜的香草咖啡口味可樂。然而，原先就帶有咖啡因的可樂，這次加入咖啡原料後也提升了醒腦、提神的效果。

▲品客 X 《瑞克和莫蒂》「Pickle Rick」。（圖／翻攝自pepsico.com、Twitter@Pringles）

▲結合咖啡的可樂。（圖／翻攝自pepsico.com）

百事可樂全新推出的咖啡系列，預計將於2020年4月正式登場，不過，目前定價方面尚未公開，有興趣的朋友，可以關注百事可樂的官網喔！

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關鍵字：

瑞克和莫蒂, 品客, 成人卡通, 酸黃瓜, PickleRick, 洋芋片, 超級盃, 美式足球, 百事可樂, 香草, 咖啡
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