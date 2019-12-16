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單身一輩子也沒關係的3大星座　水瓶一個人也能自得其樂

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▲單身一輩子也沒關係的3大星座　 。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

大部分人都嚮往能遇到相知相惜的另一半，共同攜手走一輩子，但隨著生活型態、社會風氣改變，越來越多人有不婚主義，甚至長時間維持單身狀態，像是對以下3個星座來說，單身久了就會開始覺得戀愛沒有那麼重要，甚至獨身一輩子都沒問題。

▲單身一輩子也沒關係的3大星座　 。（圖／翻攝unsplash）

處女座

事事追求盡善盡美，完美主義至上的處女座，就談戀愛都會忍不住展現「挑剔」特質，主要是因為他們對於感情非常認真、謹慎，如果沒有遇到心目中那個對的人，他們寧願繼續單身下去，也不願意隨便找一個人湊活。而一旦單身越久，他們對於感情的謹慎和「挑惕」也會越來越強，好不容易找到一個新對象，也可能因為變得敏感多疑，容易胡思亂想，而讓感情進展受挫，久了以後，他們就會對愛情抱著可有可無的心態，甚至做好單身一輩子的準備。

▲單身一輩子也沒關係的3大星座　。（圖／翻攝unsplash）

摩羯座

對於個性非常謹慎、習慣深思熟慮的魔羯座來說，面對感情也是採取小心而保守的狀態，在他們十分確定很有把握之前，他們不太會表現出自己的感情，就算非常喜歡一個人，也不會讓你感覺到，尤其在試探過程中，當他們感覺到對方退縮，摩羯自己就會立刻踩煞車，拉開更多距離，因此造成許多機會胎死腹中。而且對於不談戀愛，內心也不會覺得空虛的魔羯來說，交往後還有要面對分手情況的可能，實在是有點麻煩，那不如一個人過一生更簡單，一勞永逸。

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▲單身一輩子也沒關係的3大星座　 。（圖／翻攝unsplash）

水瓶座
想法行事常特立獨行、一般人無法跟不上的水瓶座，雖然單身時可能也會時不時把「我明明也不差，為什麼沒有對象」、「好想談戀愛」等話掛在嘴邊，但當別人認真幫忙介紹對象，他們又會開始打太極，表現出一下想戀愛、一下又不想的反覆狀態。因為水瓶座其實很獨立，自己一個人也可以自得其樂、過得很好，而且如果對方不能理解自己，那多了另一半也只是徒增煩惱，一想到雙方要慢慢磨合、要解釋一堆、要維繫感情，光想就覺得懶，那不如保持單身更自由自在。 

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關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 運勢, 單身, 孤獨, 一輩子, 水瓶, 摩羯, 處女
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