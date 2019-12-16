超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」　繼藤原浩後再度攜手日本設計師

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最近Louis Vuitton（LV）一連推出多個令人驚艷的系列，像是城市限定鞋款、《英雄聯盟》聯名、Monogram Legacy包款等，但LV並沒有要停下腳步，宣布將攜手Human Made創辦人Nigo，打造2020早秋「LV²」聯名系列，這也是繼2016年的潮流教父藤原浩後，再次攜手日本設計師，未演先轟動，人人等著看會有什麼樣的精彩之作。

▲Louis Vuitton正式宣布將與Nigo聯手打造2020早秋「LV²」聯名系列。（圖／品牌提供）

Nigo（長尾智明）是A Bathing Ape創辦人，後來將品牌賣給香港I.T集團，2011年創辦服裝品牌Human Made，無論高低潮，名聲一直響亮，順帶一提，他的老婆是90年代相當紅的日本女星牧瀨里穗。Nigo除了自己的品牌，也不斷聯名，2019年就有Adidas、Girls Don’t Cry、Wtaps等品牌的合作，最新一步，是與好友、LV男裝創意總監Virgil Abloh共同打造2020早秋聯名系列，兩人將結合彼此的風格打造服裝、皮件、鞋款以及配件。

▲Nigo（右）是最具知名度的日本設計師之一，光是今年他就帶來與Adidas、Girls Don’t Cry、Wtaps等品牌的聯名系列。（圖／翻攝自IG@humanmade）

與Nigo的攜手算是LV第二次找日本設計師跨刀，上一回在2016年，當時的男裝創意總監Kim Jones找了潮流教父藤原浩主導的Fragment Design，以LV經典Monogram帆布加上Fragment Design的閃電標誌，推出Monogram Eclipse系列，包括後背包、行李袋、T恤等，在日本搶翻天，曾造成4千人排隊搶購的驚人熱潮，Nigo的「LV²」聯名系列能不能打破紀錄，敬請拭目以待。

▲2016年LV與藤原浩聯名的Monogram Eclipse系列，當時造成搶購熱潮。（圖／翻攝自ISETAN官網）

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