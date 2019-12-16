fb ig video ETtoday search mobile

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」　繼藤原浩後再度攜手日本設計師

> >

編輯／Duke

最近Louis Vuitton（LV）一連推出多個令人驚艷的系列，像是城市限定鞋款、《英雄聯盟》聯名、Monogram Legacy包款等，但LV並沒有要停下腳步，宣布將攜手Human Made創辦人Nigo，打造2020早秋「LV²」聯名系列，這也是繼2016年的潮流教父藤原浩後，再次攜手日本設計師，未演先轟動，人人等著看會有什麼樣的精彩之作。

▲Louis Vuitton X Nigo「LV²」聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自IG@humanmade、ISETAN官網）

▲Louis Vuitton正式宣布將與Nigo聯手打造2020早秋「LV²」聯名系列。（圖／品牌提供）

Nigo（長尾智明）是A Bathing Ape創辦人，後來將品牌賣給香港I.T集團，2011年創辦服裝品牌Human Made，無論高低潮，名聲一直響亮，順帶一提，他的老婆是90年代相當紅的日本女星牧瀨里穗。Nigo除了自己的品牌，也不斷聯名，2019年就有Adidas、Girls Don’t Cry、Wtaps等品牌的合作，最新一步，是與好友、LV男裝創意總監Virgil Abloh共同打造2020早秋聯名系列，兩人將結合彼此的風格打造服裝、皮件、鞋款以及配件。

▲Louis Vuitton X Nigo「LV²」聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自IG@humanmade、ISETAN官網）

▲Nigo（右）是最具知名度的日本設計師之一，光是今年他就帶來與Adidas、Girls Don’t Cry、Wtaps等品牌的聯名系列。（圖／翻攝自IG@humanmade）

與Nigo的攜手算是LV第二次找日本設計師跨刀，上一回在2016年，當時的男裝創意總監Kim Jones找了潮流教父藤原浩主導的Fragment Design，以LV經典Monogram帆布加上Fragment Design的閃電標誌，推出Monogram Eclipse系列，包括後背包、行李袋、T恤等，在日本搶翻天，曾造成4千人排隊搶購的驚人熱潮，Nigo的「LV²」聯名系列能不能打破紀錄，敬請拭目以待。

▲Louis Vuitton X Nigo「LV²」聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自IG@humanmade、ISETAN官網）

▲Louis Vuitton X Nigo「LV²」聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自IG@humanmade、ISETAN官網）

▲Louis Vuitton X Nigo「LV²」聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自IG@humanmade、ISETAN官網）

▲Louis Vuitton X Nigo「LV²」聯名系列。（圖／品牌提供、翻攝自IG@humanmade、ISETAN官網）

▲2016年LV與藤原浩聯名的Monogram Eclipse系列，當時造成搶購熱潮。（圖／翻攝自ISETAN官網）

►快來學「無痛購物法」

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

LouisVuitton, 2020早秋聯名系列, LV², 英雄聯盟, MonogramLegacy, VirgilAbloh, Nigo, HumanMade, Adidas, GirlsDon’tCry, Wtaps, 日本, 潮流教父, 藤原浩, KimJones, FragmentDesign, 閃電
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

2020年12星座各項運勢一次揭密：天秤、天蠍、射手、摩羯、水瓶、雙魚

2020年12星座各項運勢一次揭密：天秤、天蠍、射手、摩羯、水瓶、雙魚

「冰冰霜」超殺特價只到12／16中午！讓肌膚變亮好上妝　4個必買理由

「冰冰霜」超殺特價只到12／16中午！讓肌膚變亮好上妝　4個必買理由

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

屈臣氏年度10大暢銷保養品排行　網友最愛開架精華、百元化妝水都上榜 多睡十分鐘！日本懶人「三合一早餐機」吐司、煎蛋、泡咖啡同時搞定 「冰冰霜」5種超狂用法你知道幾個？妝前保濕之外　還能修護指緣 超過7億的使用次數！歐美網路熱門標籤OK Boomer到底是什麼意思？ 奧斯塔羅12星座一周運勢1216-1222　雙魚、金牛財運排在前段班 「為什麼想離開上個工作」？求職專家教你3種回答「輕鬆應付面試」 曾之喬帥西裝「胸前陰影」成亮點　粉絲關心：衣服還是要穿好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面