斑馬Yeezy Boost 350 V2再補貨！經典配色夯翻天　手刀快衝搶原價

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自Adidas Yeezy Boost 350 V2正式發布後，「Zebra」便成為該系列中最受歡迎的配色之一。其中，「Zebra」初次發售時，轉售價更是達到台幣40,000元以上，不過，隨著Adidas不斷補貨，目前僅台幣13,000元左右就能夠入手，Adidas近日帶來更好的消息，因為「Zebra」即將進行第四次補貨，訂價約台幣6,600元，如果前三次都錯過原價，這次可要把握。

▲Adidas Yeezy Boost 350 V2「Zebra」將進行第四次補貨。（圖／翻攝自IG@adidasoriginals）

為了實現肯爺（Kanye West）「人人都有Yeezy穿」的夢想，近年Adidas不斷對Yeezy系列做行銷策略上的改變，從原先的極限量到海量，甚至是開發新鞋款等都讓Yeezy系列的行情掉價許多，而這款Yeezy Boost 350 V2「Zebra」更是誇張，從天價跌到接近原價就能購得，當然會讓曾經砸大錢入手的人有些不是滋味，但起碼先穿到了，表示潮流追得很前面。

▲為了實現「人人都有Yeezy穿」的夢想，近年Adidas不斷對Yeezy系列做行銷策略上的改變。（圖／美聯社）

前幾次沒搶到或沒能力砸錢，晚一點穿上還是甘願，Adidas Yeezy Boost 350 V2「Zebra」，預計將於12／21在北美地區的Adidas App與Yeezy Supply上架，定價為美金220元（約台幣6,600元），人不在北美不用擔心，可以透過Yeezy Supply搶購。

此外，美國饒舌歌手Travis Scott攜手Nike打造的Air Force 1「Cactus Jack」，近日曝光黑色版本。整體在設計上，同樣使用異材質拼接而成，不過，鞋舌上的拉鍊飾品則是換成雙方初次聯名用的「仙人掌傑克」標誌與金屬鞋扣。

在 Instagram 查看這則貼文 Ryivibes（@ryivibes）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 11 日 下午 5:58 張貼



黑色版本的Travis Scott X Nike Air Force 1「Cactus Jack」，目前尚未有發售資訊的流出，喜歡的朋友可能要再等等囉！

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