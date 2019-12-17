盤點5款最夯「抓毛絨」外套！聯名款不到1500元　造型立刻升級

編輯／Duke 圖／翻攝自官網INVINCIBLE、Juice、Uniqlo、Kith、END.、Finish Line

抓毛絨（Fleece）絕對是今年冬季最火熱的單品，幾乎每個品牌都推出，像是Uniqlo聯名款、Nike等，既保暖又有型，而且變化不少，可以是拼接、有圖案，絕不單調，以下5款相當值得納入衣櫃，聯名款甚至只要1,490元就能買到，手刀衝一波，讓秋冬造型更加分。

1.Uniqlo X Engineered Garments刷毛外套

由美式工裝品牌Engineered Garments設計師鈴木大器（Daiki Suzuki）打造的刷毛外套，運用寬鬆剪裁搭配溫暖的抓毛絨材質製成。共推出黑、米、綠三色，目前可於全台各大Uniqlo店點與官網購得，定價為台幣1,490元。

2.Nike Swoosh Sherpa雙面穿外套

Nike的Swoosh（大勾）外套一直是近幾季最夯的單品，而這次的Sherpa雙面穿外套，除了有抓毛絨材質的保暖效果外，還於內裡還加入了具防風效果的有機織物，是一款舒適與時尚兼具的外套。目前可於Finish Line、Foot Locker購得，定價為美金120元（約台幣3,600元）。

3.The North Face丹尼爾外套

經典的The North Face丹尼爾外套是1995年的產物，9月時品牌為了紀念經典款的誕生，便以重塑ICON系列的名義，將丹尼爾外套重新帶回市面。共推出黑、紅、藍三色，目前可於The North Face官網與INVINCIBLE官網購得，定價為台幣6,380元。

4.Clot抓毛絨外套

陳冠希主理的Clot近期靠著與Nike的聯名鞋款，成功在潮流圈掀起巨大的討論。這款抓毛絨外套以奶油色為基底，並用紅色拉鍊與飾邊點綴來完成設計。目前可於Juice官網購得，定價為台幣8,580元。

5.Cav Empt牛仔抓毛絨雙面穿外套

以神秘氛圍為主題的Cav Empt，其抓毛絨外套的設計當然也與眾不同。首先，外部採用黑色牛仔布，而內部則為藍紅色的抓毛絨設計，其中，不論各位要選擇穿哪一面肩膀處都會有品牌的刺繡字樣喔！目前可於Kith官網購得，定價為台幣14,800元。

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