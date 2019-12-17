走出失戀最難熬「兩階段」　專家教你這樣轉移注意力

▲分手並不可怕，好好處理又是人生新篇章開始。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

分手之後，人的心理會經歷不同階段，其中最難熬的就是情緒波動期和情緒緩和期，根據研究這兩個階段是最過不去的時間點，只要熬過初期，後期只需輕微調整心態，靠時間就能治癒一切。

剛分手的第一階段屬於情緒波動期，屬於最不理智的階段，心理或許還存著挽回念頭，焦慮和悲傷到了極點。若是失戀的痛苦已經嚴重影響生活，這時建議先換個環境，或是來一段短期旅遊也是一個不錯方法。當難受時多和朋友和家人傾訴，幫助分散注意力，好友不怕你去煩，只擔心你什麼都不說。

度過波動期，來到了情緒緩和期，這時已經漸漸從衝動情緒走出來，開始願意理解分手現實，比起第一階段的傷心逃避，緩和期更難熬。身邊親朋好友都以傾訴過一輪，你得開始獨自面對孤獨。

想要度過失去另一半的空虛感，不妨學習一點新東西，試著轉移注意力。接著該做的事情是總結和反思。想想在這段戀情中學到什麼、遺憾了什麼，不要躲避要正視自己的情緒。

想要走出失戀，必須正視自己的情感過程。首先必須接受分手的事實，學習為自己的情緒和生活買單，接著正視在這段感情中的得與失，明白自己做對什麼、做錯了什麼，要如何做得更好。你要開始體驗新的生活和更多可能性，懂得把生活過得更加精采，學會一個人好好過日子，直到下一段戀情出現。

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