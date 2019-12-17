fb ig video ETtoday search mobile

走出失戀最難熬「兩階段」　專家教你這樣轉移注意力

> >

▲▼專家教你失戀這樣轉移注意力。（圖／Unsplash）

▲分手並不可怕，好好處理又是人生新篇章開始。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

分手之後，人的心理會經歷不同階段，其中最難熬的就是情緒波動期和情緒緩和期，根據研究這兩個階段是最過不去的時間點，只要熬過初期，後期只需輕微調整心態，靠時間就能治癒一切。

▲▼專家教你失戀這樣轉移注意力。（圖／Unsplash）

剛分手的第一階段屬於情緒波動期，屬於最不理智的階段，心理或許還存著挽回念頭，焦慮和悲傷到了極點。若是失戀的痛苦已經嚴重影響生活，這時建議先換個環境，或是來一段短期旅遊也是一個不錯方法。當難受時多和朋友和家人傾訴，幫助分散注意力，好友不怕你去煩，只擔心你什麼都不說。

▲▼專家教你失戀這樣轉移注意力。（圖／Unsplash）

度過波動期，來到了情緒緩和期，這時已經漸漸從衝動情緒走出來，開始願意理解分手現實，比起第一階段的傷心逃避，緩和期更難熬。身邊親朋好友都以傾訴過一輪，你得開始獨自面對孤獨。
想要度過失去另一半的空虛感，不妨學習一點新東西，試著轉移注意力。接著該做的事情是總結和反思。想想在這段戀情中學到什麼、遺憾了什麼，不要躲避要正視自己的情緒。

▲▼專家教你失戀這樣轉移注意力。（圖／Unsplash）

想要走出失戀，必須正視自己的情感過程。首先必須接受分手的事實，學習為自己的情緒和生活買單，接著正視在這段感情中的得與失，明白自己做對什麼、做錯了什麼，要如何做得更好。你要開始體驗新的生活和更多可能性，懂得把生活過得更加精采，學會一個人好好過日子，直到下一段戀情出現。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

失戀, 轉移, 心情, 戀愛, 分手
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

一鍵總結你的IG「2019專屬色」！超夯Colorkuler九宮格必須玩

一鍵總結你的IG「2019專屬色」！超夯Colorkuler九宮格必須玩

曾莞婷兩周火速甩5公斤！自爆「8小時進食法」：真的有效

曾莞婷兩周火速甩5公斤！自爆「8小時進食法」：真的有效

阿灶伯羊肉湯、私房麻糬鬆餅　宜蘭2019新進榜美食你吃過了嗎？

阿灶伯羊肉湯、私房麻糬鬆餅　宜蘭2019新進榜美食你吃過了嗎？

單身一輩子也沒關係的3大星座　水瓶一個人也能自得其樂 5種食物幫「大腦凍齡」　不只有深海魚，零食也能補腦！ 星巴克12／20限定耶誕派對新品大公開　全品85折再「買一送一」 日本風靡超萌「整人飯糰」！咬下竟是罪惡草莓蛋糕　網：好想吃 王心恬砸7位數老本　創香氛牌校長兼撞鐘 日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖 精選6雙「經典藍」球鞋，最低2千元就能穿回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面