分手6原則請筆記！「就當他是壞人」把失戀痛苦降到最低

▲分手不用勉強自己立刻好，但遵守6原則可將傷害降最低。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

梁靜茹的分手快樂曾這麼唱著：「分手快樂請妳快樂，揮別錯的才能和對的相逢，離開舊愛像坐慢車，看透徹了心就會是晴朗的...」分手是段緩慢的告別過程，謹守以下6個原則，把失戀傷害降到最低，早一點迎向新生活。



認清事實，不要一廂情願

一般來說分手都會有徵兆，但多半被分手的一方都是最後一個才知道，分手後必須認清現實，感情走到最後通常沒有誰對誰錯，別再留戀以前的濃情蜜意，必須接受已經分手的結果比較重要。





不要聽傷心情歌

很多人分手後總愛聽悲傷情歌，這種情歌除了歌詞會製造悲傷共鳴外，對失戀沒有一點幫助，反而只會讓你更想沉溺在悲傷之中，這樣惡性循環，只會讓自己情緒越來越低落。



別做無謂的傻事

傷心難過都可以，但千萬別做傷害自己行為，回過頭你會發現這一切都不值得，要知道你已經為他損失好長一段時間，絕不能再為了現在的消沉，再損失大好時光。當他下定決心要和你分手，不管你做什麼對方都不會在意。

給自己留最後尊嚴

當他確定和你分手，就別再去想他不愛你的理由，別死纏爛打，也別去質問對方任何事情，如果對方還愛你，一開始就不會讓你傷心難過。不要委曲求全，也不要低聲下氣挽留，這樣除了讓自己在他心裡價值更低之外，根本沒有別的幫助。

把他當成壞人就好

有時候放不開或是忘不掉，是因為當初那個他還留在你的心中，請忘掉原來愛你的他，以前對你的好通通都不重要了，這時就任性地把他當作壞人，才能讓你趕快走出來。

最好的報復是活得更好

分手後的報復只為讓情況變得更糟，甚至降低自己的高度，做為一個成熟的人，分手不要哭哭啼啼， 好好活著讓自己變得更好，才是對他最好的報復。

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