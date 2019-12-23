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腕錶順時針太無聊　HUBLOT逆著轉、Franck Muller瘋狂跳

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▲▼ HUBLOT,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲HUBLOT經典融合系列青銅逆時限量錶，530,000元。（圖／HUBLOT提供）

記者陳雅韻／台北報導

一般閱讀腕錶時間，指針普遍順時針而行，但少數不當乖乖牌的設計，更有趣味性。瑞士名錶宇舶錶（HUBLOT）與阿拉伯聯合大公國Ahmed Seddiqi & Sons鐘錶珠寶公司合作，發表指針逆行的Classic Fusion Special Edition“Bronze Anticlockwise” 經典融合系列青銅逆時限量錶，提醒佩戴者退一步回溯時間軌跡。

從時標設計就能領略經典融合系列青銅逆時限量錶的不凡，印度數字的時標2、4、6、8、10採逆向排列，HUBLOT重新設計機芯，讓指針也以逆時針方向運行，顛覆傳統讀時方法；錶殼是以青銅材質打造，全球限量100只。

▲▼ HUBLOT,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller Vanguard Crazy Hours Lady 全鑲鑽玫瑰寶石精鋼腕錶，1,330,000元。（圖／Franck Muller提供，以下同）

Franck Muller於2003年發表的Crazy Hours系列堪稱翻轉讀時規則的始祖，面盤上時標數字看似隨意亂排，但神奇的是時針會跳到正確的小時數字，分針則以一般順著分鐘外圈轉動，歸功於機芯內的跳時模組，若仔細研究其實時標排列是亂中有序，兩個連續數字之間均相距大約150度。近來主力落在Vanguard Crazy Hours Lady系列女錶，面盤上彩色浮雕數字搭配鑽石、彩色寶石，bling bling更誘人。

▲▼ HUBLOT,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller Vanguard Crazy Hours Lady彩色寶石精鋼鑽錶，980,000元。

關鍵字：

HUBLOT, 宇舶, Franck Muller
fashion.net

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