一鍵總結你的IG「2019專屬色」！超夯Colorkuler九宮格必須玩

編輯／Ann 圖／Colorkuler官網截圖

2019已經來到最後一個月，不少人都開始回顧這一年發生的事情，於是IG也興起一股Colorkuler「What color is your instagram？你的IG是什麼顏色」熱潮，一鍵按下就能看出屬於你的版面顏色，快來試試！

你喜歡的顏色能代表個性確實不假，並且每個人在IG的版面配色也大不同，像是喜歡歐美色調、黑白簡約色或是韓風的橙調，Colorkuler都能一鍵幫你還原IG相片的顏色，找到你生活中的代表色。

使用方法只要點擊進入「What color is your instagram？」網頁，在空格處輸入你的IG帳號，而後按下小箭頭，就會跳出以九宮格的方式，顯示屬於你個人IG的顏色，並且最後綜合得出「你的顏色」。

現在就以《ETFASHION》官方IG為例，結果發現在九宮格內大致呈現了棕色、裸色，所以年度代表色最後落在Rosy Brown（玫瑰咖啡）；而後實測國際色彩權威PANTONE，得出的九宮格果然以先前釋出的經典藍Classic Blue為主，不過唯一缺點是Colorkuler僅能測試公開用戶，所以大家可以暫時設為公開再調為私密用戶，而這項測試不僅成為總結2019的最好方式，也代表今年的你生活中佈滿了這個色彩，或許來年可以來點不一樣的。

►點我進入Colorkuler測試

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