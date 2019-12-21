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擺脫月光族　3個心理學小訣竅讓你成功存錢

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▲女性,理財,生活,運動,閱讀。（圖／unsplash）

▲觀察自己的消費習慣，才能有效的運用自己每月的薪資。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

年底一到，許多派對與聚餐就紛紛出籠，明年一月又要迎來農曆年，近期「錢到用時方恨少」的感覺特別強烈，每個月薪資有限，加上開支幾乎都是月光族，想要存錢不妨也從「花錢方法」下手，3個心理學讓你擺脫月光族花法，每個月都能存到錢。

每個月賺的錢，扣掉基本開支，一定有些剩餘，有時候那些錢就是不知不覺地被消耗，主因就是我們的消費習慣，如果你檢視自己的花錢方法，大部分都不知道錢究竟花在哪，或許3個小習慣可以幫你留住更多存款。

▲存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

加入機會成本概念
機會成本的意思就像是「現在你下了這個決定，所要放棄的成本」，假設有2個工作機會，你選擇了A工作，意同放棄了B工作，B工作就是你的機會成本，再用消費的習慣帶入，你花了2,000元做1小時的SPA，在花這筆錢之前，多想一下這2000元還能換成什麼？這樣的思考會讓你在購物前多點理性思維。

制定雜費的總預算
許多人會把金錢的用途分類，像是跟家族聚餐時，就會覺得這些錢是「該花的」，應該要從「娛樂」或「雜費」等項目抽出計算，以減輕自己對於花費金錢的不安感，其實除了每月基本開支如房租、水電等這種一定要花的列出項目外，其他都應歸類在雜費（無論是什麼理由），然後訂出一個總預算來處理。

▲小資族，存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

把花錢變得很麻煩
現在信用卡、手機支付等科技商品，把付錢的這件程序「往後推進」，讓你付錢付的很快，隔月收到帳單時還的很慢，雖然有些回饋很誘人，但最終都是增加消費而已，建議使用零存整付定存來強迫儲蓄，薪水入帳後就直接扣除一筆存款，再搭配上帳戶有錢才可刷卡的金融信用卡，雙管齊下擺脫月光族。

▲儲蓄，理財，存錢，記帳，消費，財務。（圖／pixabay）

關鍵字：

月光族, 心理學, 消費, 存錢
fashion.net

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