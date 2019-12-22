靠「抖音」大紅連CELINE都找他拍廣告！網紅擁750萬粉絲　帥穿皮衣入鏡

編輯／Duke

抖音（TikTok）是一款內建特效，並且能夠輕鬆完成對嘴的App，自2016年起，抖音的下載次數已經達到8億次，因此也孕育許多網紅，像是擁有750萬粉絲的Noen Eubanks。最近，Noen Eubanks迎來事業高峰，因為他亮眼的外型吸引了Celine創意總監Hedi Slimane的注意，而這也是品牌首次與抖音的網紅簽約。

▲Celine首次與抖音網紅簽約。（圖／翻攝自IG@celine）

自Hedi Slimane接任Celine創意總監後便大刀闊斧改革，除了將品牌名稱從Céline改為Celine外，喜愛攝影的Hedi Slimane還會親自拍攝品牌的形象照，包括新簽約的抖音網紅Noen Eubanks的首張照片。

在 Instagram 查看這則貼文 CELINE（@celine）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 11 日 上午 2:40 張貼

Noen Eubanks首次曝光，便是為Celine演繹新推出的單品，他在照片中穿了三款外套，分別為小牛皮騎士外套、羊皮外套以及羊毛泰迪外套，內搭一件條紋短版T-Shirt。

▲經典的騎士外套是男、女生都要擁有的單品。（圖／翻攝自Celine官網）

▲採用柔軟的羊皮製成。（圖／翻攝自Celine官網）

▲搭配羊毛更保暖，肩膀上的米白色皮革營造美國西部風格。（圖／翻攝自Celine官網）

目前除了短版T-Shirt尚未於官網上架外，其餘皆可於Celine官網購得，而三款外套定價分別為台幣150,000元、台幣120,000元、台幣89,000元。

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