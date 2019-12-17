醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

▲鍾欣潼提醒大家冬季不養膚，夏季徒傷悲。（圖／翻攝自鍾欣潼小紅書）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

美女是以細節決勝負，即便是冬天包緊緊，身體肌膚也要顧。鍾欣潼日前就在《小紅書》分享身體保養的重要性，身為醫生娘，她的保養方式參考方式相當高。她分享為了夏季穿衣服好看，身體護膚必須現在開始，以下4種狀況各有對應方式，姊妹們快筆記！

狀況1

泛紅、癢、起小紅疹

她分享遇到這種情況，第一件事會先去醫院檢查是不是過敏了，如果不是有可能肌膚屏障受損，會使用一些有修護功效的身體乳或是面霜塗抹。這時候若是要用去角質或酸類護膚品，記得要避開敏感肌膚區域。

▲避開刺激成分，善選身體清潔保養品。（圖／Unsplash，以下同）

狀況2

脫皮、掉皮屑

當肌膚開始脫皮，肯定是角質代謝出了問題，有的人會想用去角質霜把皮搓下來，這樣可會加重問題。這時建議選用果酸類沐浴乳，用果酸來軟化角質，溫柔解決死皮。沐浴乳留在身上的時間不長，不用擔心刺激到肌膚。

狀況3



冒粗糙顆粒

當肌膚開始冒粗糙顆粒，就像雞皮疙瘩，先前曾分享過怎麼用酸類產品去雞皮，而最近又發現尿素也是不錯的好成分，它有很好軟化角質效果，又不像酸類那麼刺激肌膚，有機會可以試試看。

▲肌膚乾燥就是要勤做保濕才行。（圖／Unsplash）

狀況4

單純皮膚乾燥

肌膚乾燥只要做好保濕就好，選一款你喜歡的身體乳，堅持每天塗抹，洗澡後身體微濕時塗抹，效果最好。

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