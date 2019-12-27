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包・開箱／「裝可愛」就夠！BURBERRY 迷你卡包2萬有找

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▲小包當道必須收一波，只裝得下「可愛」的BURBERRY 卡夾包開箱給你看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

女生對包包總是癡迷，大的、小的、提的、背的、硬的、軟的通通要，《ET FASHION》為了讓女生新年有目標，同時為男生揭開「她們到底為什麼那麼愛買包包」的謎團，精心打造「包・開箱」專題，端上各款夯包，讓大家感受它們的無敵魅力。

隨著時尚兩極趨勢，小包當道越來越迷你也不稀奇，不過想想如果是「卡片夾」變成錬帶包呢？BURBERRY 就將原本拿在手上的翻摺式卡片夾，注入不同經典花紋，加上奢華金色錬帶，讓你背著、提著都吸睛，《ET FASHION》現在就開箱給你看！

▲Burberry。（圖／翻攝自Burberry）

▲Burberry。（圖／翻攝自Burberry）

▲BURBERRY以翻摺式卡片夾為基礎，注入不同的經典元素變可愛小包。（圖／翻攝自品牌官網）

小包當道的時尚趨勢下，足見唇膏盒、迷你手袋演變成夯款，裝什麼不是重點，只要能「裝可愛」就夠了！英國精品BURBERRY以翻摺式卡片夾為基礎，注入不同的經典元素變可愛小包，且價格落在2萬元上下，讓小資女能輕鬆入手。

▲Burberry。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Burberry。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Vintage 格紋帆布卡片夾，搭配紅、黑撞色感締造經典，NT$20,500。（圖／記者鮑璿安攝）

來到本次開箱款，以Vintage格紋帆布、雙色調皮革和柔軟麂皮拼接而成的卡片夾，外觀看來保留了品牌的經典格紋，讓粉絲們一圓最原始的時尚品味，不可忽略中央的金色「TB」字樣，以此致敬品牌創辦人Thomas Burberry的姓名字母縮寫，別具收藏價值。此外，使用紅、黑雙色拼布彰顯撞色魅力，頗有少女活潑感，再以獨特線條勾勒包型輪廓，讓整體立體有神，即便是拿在手上的迷你卡片夾，細節魅力依舊不可小覷。

▲Burberry。（圖／記者鮑璿安攝）

▲內層運用金扣打造奢華感，可放置零錢。（圖／記者鮑璿安攝）

打開卡片夾，豐富的三層內袋提供置物，在黑色素面內裡之下，運用金扣打造奢華感，另外也有專屬翻扣可以收藏零錢，絕不會擔心邊走邊丟的事故發生，包體雖小卻是名副其實五臟俱全，當然重頭戲不僅於此，品牌特地為翻摺式卡片夾附上了靈魂的可拆式鍊帶，提供斜背、側背、手提三種用途，完美賦予一包多背法的高CP值屬性。

▲Burberry。（圖／翻攝自Burberry）

▲Burberry。（圖／翻攝自Burberry）

▲Burberry。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Burberry。（圖／翻攝自Burberry）

▲（依序）花押字條紋環保帆布卡片夾；鹿印花皮革卡片夾，均NT$17,200。（圖／翻攝自品牌官網、記者鮑璿安攝）

品牌也一口氣推出了10款以上的卡夾包款式，喜歡經典「TB」字樣的粉絲，絕對不能錯過條紋帆布卡片夾，以棕色輪廓打造，搭配TB滿版花壓字，整體使用可再生資源製成兼具永續性，除此之外，皮夾可免費客製化選擇箔片顏色，添加三個姓名縮寫字母，讓這款包包真的寫上你的名字。更有注入了鹿印花皮革的款式，打造宛如小鹿花紋的卡夾，搭配銀色TB與鍊飾背帶，光是放在一旁都十分搶眼，想包色的姐妹們衝一波吧！

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關鍵字：

BURBERRY , 卡夾, 小包, 精品, 包包, 手提包, 錬帶包, Vintage , 格紋
fashion.net

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