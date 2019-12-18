肯爺全身變色太驚人　腳上的「銀拖鞋」竟被忽略

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肯爺（Kanye West）對時尚的創意絕對是饒舌歌手中數一數二的。日前，與Adidas共同發布Yeezy系列的首款拖鞋後，肯爺馬上就在歌舞劇《Mary》中穿上，不過，此款拖鞋似乎沒有受到太大的關注，因為肯爺為了替《Mary》增添藝術氣息還將自己塗上銀色塗料太搶鏡，甚至被網友稱為「銀色衝浪手」。

▲肯爺演出舞台劇，腳上穿的正是首款Yeezy系列的拖鞋，不過配合造型染上銀色。（圖／翻攝自Yeezy Supply）

▲肯爺將自己塗上銀色塗料，被民眾稱為「銀色衝浪手」。（圖／達志影像）

根據外媒報導，日前肯爺攜手自己的合唱團Sunday Service在邁阿密海洋體育館開演名為《Mary》的歌舞劇，而這齣劇是在講述聖經中耶穌誕生的故事，並且由凡妮莎比克羅夫特（Vanessa Beecroft）執導。

▲肯爺攜手自己的合唱團Sunday Service在邁阿密海洋體育館開演名為《Mary》的歌舞劇。（圖／達志影像）

「銀色衝浪手」是電影《驚奇四超人》中的角色，他以一身銀色造型搭配衝浪板現身於電影中，而肯爺則是身穿銀色長袍與褲子，他的Yeezy拖鞋也是銀色，並且全身塗了銀色顏料出演《Mary》，因此才會被稱為「銀色衝浪手」，但怎麼也有點像銀色自由女神，或是表演中的街頭藝人。

▲肯爺身穿銀色長袍與褲子，並搭配銀色的Yeezy拖鞋。（圖／達志影像）

對於肯爺演出歌舞劇有興趣的朋友，都可以到Youtube搜尋「Kanye West」、「Miami」等關鍵字來查看相關片段喔！

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