日本風靡超萌「整人飯糰」！咬下竟是罪惡草莓蛋糕　網：好想吃

編輯／Ann 圖／omusubi_cake IG

三角飯糰國民美食的地位已經不可撼動，不過有沒有想過三角的外型下，裡面藏著的或許不是米飯，而是甜點蛋糕呢？日本主廚齊藤翼就異想天開，打造出「OMUSUBI CAKE」飯糰蛋糕，超可愛的形狀馬上獲得廣大迴響，網友們驚呼，「好想吃！」

「OMUSUBI CAKE」三角飯糰蛋糕近期火速爆紅，由日本主廚齊藤翼一手研發，靈感就取自我們生活中熟悉的三角飯糰，外觀看來使用透明包裝與可撕開的紅線，中央印製了「OMUSUBI CAKE」與口味字樣做區隔，完完全全仿照飯糰的經典設計，實在無法與甜點蛋糕做聯想。

當然內餡可不是飯糰那麼簡單了，「OMUSUBI CAKE」共推出9種口味，包括巧克力、抹茶、草莓等，最外層包裹的「海苔」其實是巧克力口味的可麗餅，一口咬下之後，清楚可見4層海綿蛋糕，打造豐富的口感，並且最內層糕體處於綿密慕絲與蛋糕之間，搭配外層蛋糕甜而不膩，連不愛吃甜食的人也會愛上。

此外，日本網友也提出創新吃法，可以將「OMUSUBI CAKE」放入冷凍庫，取出之後就有宛如冰淇淋一樣的半冷凍口感，絕對一吃愛上，也難怪推出之後引起廣大迴響，目前商品已經在官網販售，大阪、京都、東京等地也可以前往店上購買，剛好去日本的你千萬別錯過！

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