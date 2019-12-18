年末最紓壓小禮　桌上型「拳擊機」讓你瘋玩不受傷

▲迷你拳擊機除了紓壓，炒熱氣氛也很值得期待。（圖／翻攝FIREBOX官網，以下同）

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年末最熱門的當然都是交換禮物啦，有趣又舒壓的小道具一定不會讓你後悔，美國FIREBOX購物平台上開賣一款迷你拳擊機，可以讓你用「指力」在聚會中與朋友一較高下，即便是手無縛雞之力的女生，也可以玩得很過癮。

這款拳擊機「Punch King」是出自街機遊戲的複製品，相信許多人以前都看過遊樂場裡的大型機台，看起來難度很高又感覺很容易受傷，如果被朋友硬拗著玩，還要面對打擊後面板顯示的「數字壓力」，將它變成迷你版的「指力」拚高下，是否感覺更親和多了呢？

但即便用手指輕彈，在施力上它還是有螢幕來顯示力道高低，大螢幕顯示當下的一擊，小螢幕則會顯示之前的最高紀錄數字，好讓挑戰者比對，或是打破之前的紀錄，當然若你成功的完成了最高紀錄並顯示在其上，機台的擁有者（或知情人士）只要把電池取下，紀錄就會被歸零了（一些惱羞成怒的人很可能會這樣做！）

然而「Punch King」要克服的不僅是手指的力道，準確性也很重要，因為你彈手指的方式必須準確地打進感應器，所以不是只靠蠻力就好，此外它還設計了「處罰卡片」，提供那些非常不準只想靠蠻力取勝的投機好友們「罰款」。

無論如何可以預期的，就是他能輕鬆炒熱耶誕節、新年或是農曆年的場子，單機售價為26.99美金，折合台幣約820元。