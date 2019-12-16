日本美妝@cosme store台灣驚傳收攤　品牌：海外營運策略調整

▲台中勤美誠品@cosme store。（圖／翻攝FB/cosme store Taiwan，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

在日本公信力NO.1的@cosme美妝排行榜，一直是愛美女生的購物指南，實體店面@cosme store遍及日本與海外共有20多家分店，台灣第一家分店於2017年於台北車站微風地下街風光開幕。今（12/16）品牌在粉絲團宣布因海外策略營運調整，全台4家分店將於2020年2月起至3月中旬，將依序結束營業。

▲@cosme store taiwan擁有最豐富的日本美妝保養和最真實完整的評鑑心得。

從2017年至今，@cosme store已陸續在台灣開設四家分店，店內除了販售大家熟知的日本美妝大牌，每個月更會固定從日本引進話題新品，像是@cosme自有品牌 @cosme nippon、日本時下最流行的美妝、保養，可說是最日系血統的美妝店。

來台耕耘3年，品牌宣布因海外營運策略調整而收攤熄燈，台灣台灣門市會員權益將於結束營業後失效，將無法於日本門市延續使用，為了維護台灣會員權益，以下事項必須特別留意：



粉絲團公布台灣4家門市的結束日期如下：

微風南京/微風信義於2020/02/01起結束營業(01/31為最後營業日)

勤美誠品於2020/03/09起結束營業(03/08為最後營業日)

微風台北車站將於2020/03/16起結束營業(03/15為最後營業日)