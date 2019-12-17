貝克漢刺青師畫的黑豹、燕子竟能「穿上」！Paul Smith新聯名超酷

▲模特兒穿Paul Smith x Mark Mahoney刺繡衛衣，16,800元。（圖／Paul Smith提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時尚圈與潮流文化緊密相扣又一例，英國設計師品牌Paul Smith與洛杉磯刺青藝術家Mark Mahoney攜手，推出以Mark Mahoney繪製的刺青圖騰為題的限量系列，生動的黑豹、水手們喜歡的燕子刺青，以刺繡工法在服裝上呈現，酷味十足。

▲Paul Smith（左）與洛杉磯刺青藝術家Mark Mahoney 共同討論催生出聯名系列。

Mark Mahoney是洛杉磯日落大道著名刺青店的Shamrock俱樂部的擁有者，顧客包括強尼戴普（Johnny Depp）、大衛貝克漢（David Beckham）和蕾哈娜（Rihanna）等一線巨星。Paul Smith於2016結識這位刺青界的傳奇人物，開始展開交流。

▲Paul Smith x Mark Mahoney短袖上衣（左）10,300元，背面是黑豹圖案。

此次聯名T恤正面的Paul Smith字體是Mark以刺青工藝發想設計，背面的黑豹來自第二次世界大戰後流行的圖騰，象徵強大的力量；刺繡衛衣上的雙手相握橫渡水面的圖案，靈感源自英美兩國曾並肩作戰，更延伸成跨大西洋戀愛，也也借喻此次雙方的合作關係，此圖騰還運用在配件系列中，成為八卡短夾與名片夾上醒目的皮雕裝飾。

▲Paul Smith x Mark Mahoney經典八卡短夾（左）12,300元，名片夾10,500元。

瑞士名錶與刺青文化也有深刻連結，新款Big Bang One Click Sang Bleu 綠松石精鋼腕錶，獨特的多邊形幾何線條，是由刺青大師Maxime Plescia-Büchi操刀設計，意在展現刺青藝術的多變面向，12月為女性推出綠松石色調鑽錶，因為是12月的誕生石，亦有幸運的意涵。

▲HUBLOT Big Bang One Click Sang Bleu綠松石精鋼腕錶，596,000元。（圖／HUBLOT提供）