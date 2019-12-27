聊・心事／婚姻裡總有取捨　而我不會捨下全部的我

文／張西 圖／三采提供、翻攝PEXELS

我還是會繼續釀梅子酒

春天嗎， 還是冬天， 無聲之中就走了。三月底到新家補油漆的晚上，還冷得需要穿薄毛衣，走在街上只有十幾度。今天走在湖水綠的湖邊，已經感到悶熱黏膩。許久沒有長時間休息，這個週末讓自己放了兩天假，幾乎不點開社群平台，窩在床上看漫畫、追追劇，說不上真的放鬆，但膠著感確實有些軟化。

中午在小小的花園裡和小姑姑吃午餐，小姑姑笑起來很好看。像雛鳥長出羽毛，我們的身上也會隨著時間長出參差不齊的愛，有些太銳利，有些太軟弱。有些彼此牴觸。該要愛到什麼地步才算是完整與值得。在花園裡待了整個下午，許多種類的花卉植物，成了不重要的意義—不重要但有其意義。在小姑姑說話的時候，看著她身後的窗戶，外頭的顏色好看的盆栽，大概是那樣的感覺。

回家前小姑姑帶我們繞了許多綠地，她說，假日和家人在這裡耗上一整天也很好。生活很簡單，自己釀的梅子酒、在草地上睡著，我只想要這樣而已，但我也知道，生活並不只是這樣，所以當我背負著其他責任與壓力，我仍會這麼做，婚姻裡總有取捨，而我不會捨下全部的我，所以我會這麼做，我還是會繼續釀梅子酒、草莓酒，繼續擠出空檔來小花園喝下午茶，小姑姑說。

艱難的部分她說的很少，總要我們問起她才會片段片段地說起。記得大姑姑曾跟我說過，小姑姑能夠長大了還是那麼三八得像個女孩，卻又撐起了她的一半的家（另一半是小姑丈，他們共同持著家），那是因為她有自己獨特的人生哲理。坐在小轎車的車廂裡，從後照鏡看著小姑姑的樣子，一次次看懂了大姑姑的意思。

總是好奇許多大人的生活方式，他們咬緊牙根熬過了什麼，他們快樂地笑著的時候，那些不會不見的煩惱，他們都怎麼收拾、又選擇在什麼時候將它剝開。所以喜歡隨意但專心地發問。

小小休息了一會兒，再繼續往前。逐漸掌握自己生活的節奏，不滿意不順心也漸漸都能找到辦法整合在自己身上，以我之名將其反芻。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

【書籍推薦】

★書名：我還是會繼續釀梅子酒

★作者：張西

★出版社：三采

★出版日期：2020年1月3日

★建議售價：新台幣320元