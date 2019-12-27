fb ig video ETtoday search mobile

聊・心事／婚姻裡總有取捨　而我不會捨下全部的我

> >

文／張西　圖／三采提供、翻攝PEXELS

我還是會繼續釀梅子酒

▲▼女人、女子。（圖／翻攝PEXELS）

春天嗎， 還是冬天， 無聲之中就走了。三月底到新家補油漆的晚上，還冷得需要穿薄毛衣，走在街上只有十幾度。今天走在湖水綠的湖邊，已經感到悶熱黏膩。許久沒有長時間休息，這個週末讓自己放了兩天假，幾乎不點開社群平台，窩在床上看漫畫、追追劇，說不上真的放鬆，但膠著感確實有些軟化。

中午在小小的花園裡和小姑姑吃午餐，小姑姑笑起來很好看。像雛鳥長出羽毛，我們的身上也會隨著時間長出參差不齊的愛，有些太銳利，有些太軟弱。有些彼此牴觸。該要愛到什麼地步才算是完整與值得。在花園裡待了整個下午，許多種類的花卉植物，成了不重要的意義—不重要但有其意義。在小姑姑說話的時候，看著她身後的窗戶，外頭的顏色好看的盆栽，大概是那樣的感覺。

▲▼女人、女子。（圖／翻攝PEXELS）

回家前小姑姑帶我們繞了許多綠地，她說，假日和家人在這裡耗上一整天也很好。生活很簡單，自己釀的梅子酒、在草地上睡著，我只想要這樣而已，但我也知道，生活並不只是這樣，所以當我背負著其他責任與壓力，我仍會這麼做，婚姻裡總有取捨，而我不會捨下全部的我，所以我會這麼做，我還是會繼續釀梅子酒、草莓酒，繼續擠出空檔來小花園喝下午茶，小姑姑說。

艱難的部分她說的很少，總要我們問起她才會片段片段地說起。記得大姑姑曾跟我說過，小姑姑能夠長大了還是那麼三八得像個女孩，卻又撐起了她的一半的家（另一半是小姑丈，他們共同持著家），那是因為她有自己獨特的人生哲理。坐在小轎車的車廂裡，從後照鏡看著小姑姑的樣子，一次次看懂了大姑姑的意思。

▲▼女人、女子。（圖／翻攝PEXELS）

總是好奇許多大人的生活方式，他們咬緊牙根熬過了什麼，他們快樂地笑著的時候，那些不會不見的煩惱，他們都怎麼收拾、又選擇在什麼時候將它剝開。所以喜歡隨意但專心地發問。

小小休息了一會兒，再繼續往前。逐漸掌握自己生活的節奏，不滿意不順心也漸漸都能找到辦法整合在自己身上，以我之名將其反芻。

▲▼ 。（圖／三采提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

【書籍推薦】

▲▼我還是會繼續釀梅子酒。（圖／三采提供）

★書名：我還是會繼續釀梅子酒

★作者：張西

★出版社：三采

★出版日期：2020年1月3日

★建議售價：新台幣320元

關鍵字：

我還是會繼續釀梅子酒, 張西, 三采, 三采書摘, 感情, 婚姻, 兩性
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

少用前輩姿態用「你不懂啦！」指教人　一不小心會變成自己小時候討厭的大人

少用前輩姿態用「你不懂啦！」指教人　一不小心會變成自己小時候討厭的大人

超多人發熱衣穿錯了！保暖保心安　UNIQLO部長教「正確穿法」　

超多人發熱衣穿錯了！保暖保心安　UNIQLO部長教「正確穿法」　

一分鐘「弓箭步」運動效果比深蹲強10倍　練習三天下腹瘦1公分

一分鐘「弓箭步」運動效果比深蹲強10倍　練習三天下腹瘦1公分

范冰冰靠「超長領巾」巧妙遮大肚　靠錐子臉就能打 王陽明爆內幕：原本我要上《追我吧》　跑COACH趴憶高以翔，半夜就知道消息 Fun・聖誕／穿醜毛衣過節才應景？　英國皇室全家都跟風 「人間香奈兒」Jennie辣翻天　水蛇腰、蜜大腿輪流炫 陳喬恩紗裙上身仙氣噴發　紅毯前⋯⋯後台狂嗑美食補充耍美熱量 「奇蹟食譜」大公開　跟著吃7天，不運動也能減重8公斤 處女座找Mr.Right也龜毛　4星座享受單身，完美才想愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面