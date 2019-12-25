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少用前輩姿態用「你不懂啦！」指教人　一不小心會變成自己小時候討厭的大人

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文／張西　圖／三采提供、翻攝PEXELS

做夢的權利

▲女孩。（圖／翻攝PEXELS）

小時候跟自己說過一句類似這樣的話：不要因為活過的日子比別人多，就覺得可以對他人有所指點。不要長成那樣子的人。沒有以那樣子的「大人」為題，是因為有一段時間「你想成為什麼樣的大人」、「不要成為那樣的大人」實在是被說的太多太多，多得像是一種成熟的宣示—我說了這樣的話，就等於我做到了這樣的事（話語和行動的距離怎麼可能因為一句話就變得靠近呢）；多得像是會這麼說的人，必定是成熟的。

人們口裡掛著的俗諺，通常只用於自己匱乏的地方，一部分自我勉勵，一部分自我覺察，一部分（希望那是很少的部分）自我欺騙。不是有那句話嗎，謊言多說幾次，就是真的了。雖然不想如此負面，但漸漸也發現所有事情的面貌都深不可測，偶爾需要適當地當一個悲觀的人。

那天和小單一起搭高鐵回台北，她說著前陣子聽到一群女高中生說要一起創業的夢想，她知道事情不是像那些可愛的高中生們所想的那樣，當她想要提出自己的看法時，她想起小時候在和長輩們聊起自己的夢想時，長輩們那張寫滿「妳不懂啦」的臉。

▲女孩。（圖／翻攝PEXELS）

「然後我就安靜了，我意識到，自己沒有剝奪任何一個比自己年輕的孩子去和世界碰撞、去認識世界的權利，因為我知道她未來所要走向的世界，和我曾經走過的、我現在所看到的並不相同。」小單坐在我的左側，露出好看的笑容：「以自己的經驗對著比自己年輕的人們進行指點，與單純地和他們分享自己的經驗是不同的。」她說。

▲▼ 。（圖／三采提供）

大概是想起與小單的談話，才想起了自己也曾有過的那樣的想法。必須繼續以此警惕，才能走去更遠的地方後，仍回得到原點，與那些剛從原點出發的人對視而坐。經驗的累積並無高低之分，若是陷入以為有所高低的陷阱，那麼所有經驗都會變成高牆，讓我們逐漸對於世界的樣態只擁有單一的解釋。

▲女孩。（圖／翻攝PEXELS）

想記下這樣的心情。記得要適時地以自己的不足當作缺口，去作為和他人的扣連，那並不是自卑不是自我矮化，而是擁有更豐富的思想與生命經驗的機會。就像就算長成了一片富饒的森林，談及海洋與天空的時候，也仍會有所未知，那正是相遇相知、相識相惜的意義吧。

▲女孩。（圖／翻攝PEXELS）

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▲▼我還是會繼續釀梅子酒。（圖／三采提供）

★書名：我還是會繼續釀梅子酒

★作者：張西

★出版社：三采

★出版日期：2020年1月3日

★建議售價：新台幣320元

關鍵字：

我還是會繼續釀梅子酒, 張西, 三采, 三采書摘, 感情, 婚姻, 夢想, 做夢, 長大
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