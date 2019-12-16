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韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

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▲2019年Dior Lady Art #4藝術家限量系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

說起DIOR的經典，Lady Dior（黛妃包）絕對在榜上，DIOR連續4年邀請世界各地的藝術家以黛妃包為題，揮灑創意，推出Dior Lady Art珍藏系列，今年（2019）共有11名藝術家參與，韓國美女藝術家Jia Lee運用花朵點綴包款、法國Marguerite Humeau把包包變成波浪狀，都相當迷人有趣，藝術一點都不難，還很可親。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列 。（圖／品牌提供）

▲韓國藝術家Jia Lee運用花朵創作黛妃包，Lady Dior mini Jia Lee藝術提包，180,000元。（圖／品牌提供，以下同）

Lady Dior會如此聲名遠播，源自1995年，當時英國黛安娜王妃出訪法國，法國總理席哈克夫人請DIOR設計了包包送給她，完全打中她的心，從此成為鐵粉，她買下數十只不同大小、材質的包，後來經過黛妃同意，這款包便命名為Lady Dior，中文暱稱黛妃包，至今沒有退燒。

今年Dior Lady Art #4 藝術家限量系列由全球11名藝術家創作，各以所長發揮，還挑戰了3D列印、鑲嵌LED燈等不同於以往的手法。就算還不認識他們也不要緊，不見得要先了解創作者，可以先單純挑選喜愛的那一款，然後再了解背後的源由，反而更能入心。這些包款當然可以收藏，想提出門也沒問題，藝術存在於日常生活，這就是最好的證明。

美國藝術家　Rina Banerjee
以羽毛、貝殼、葉片等天然有機材料，創作出「百寶箱」的意念，希望人們層層遞進地揭開寶藏。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Lady Dior mini Rina Banerjee藝術提包320,000元（右）、中型藝術提包400,000元。

中國藝術家　王光樂
以自己的壽漆（Coffin Paint）作品系列為靈感，多彩撞色科技布料包身，側面、把手、與吊飾採透明設計，搭配銀色金屬扣環。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Lady Dior mini王光樂藝術包款220,000元（右）、中型藝術包款240,000元。

法國／英國藝術家　Marguerite Humeau
她的創作讓Lady Dior首次採用了3D列印技術，包形成為波浪狀，相當顛覆，象徵著過去、現在、未來的時空永恆。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Lady Dior Marguerite Humeau中型藝術提包，220,000元。

韓國藝術家Jia Lee
她以作品向Dior先生對於大自然的熱情致敬，在包面上點綴了脫俗的花朵，精心刺繡的玫瑰、美麗的花朵與花莖，清新自然。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Lady Dior Jia Lee中型藝術提包200,000元（左）、240,000元。

日本藝術家 名和晃平
以4款Lady Dior呈現完整生命周期，Lady Dior也首次以PVC材質焊接彩色小格組成，並填充血紅色或天然綠色的凝膠，隨溫度及光線產生不同視覺效果。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Lady Dior名和晃平中型藝術提包，各240,000元。

巴西藝術家　Maria Nepomuceno
將里約狂歡節式的歡樂氣氛融入創作，在耀眼的紅色天鵝絨上點綴刺繡花朵、填上珍珠。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Lady Dior Maria Nepomuceno中型藝術提包，320,000元。

南非藝術家　Athi-Patra Ruga
以刺繡浮雕與珍珠組合成自己的臉龐，相當大膽，迷你款則向Dior先生於1949年推出的高級訂製裙裝Junon致敬，裙子上層疊的花邊，在包身上以拼接刺繡呈現。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Lady Dior mini Athi-Patra Ruga藝術提包，400,000元。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列 。（圖／品牌提供）
▲Lady Dior Athi-Patra Ruga中型藝術提包，440,000元。

英國藝術家　Raqib Shaw
2件作品都以繁星點點的夜空為底，加上超自然形式的玉蘭花，彷彿講述一段奇幻美妙的故事，也重新演繹Dior先生童年時代夢想中的花園。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列。（圖／品牌提供）

▲Lady Dior mini Raqib Shaw藝術提包，240,000元。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列 。（圖／品牌提供）
▲Lady Dior Raqib Shaw中型藝術提包，280,000元。

美國藝術家　Mickalene Thomas
以印象派大師莫内的名畫《睡蓮》為靈感，花朵倒映於池中，一株睡蓮魅力綻放，形成DIOR中的字母「O」。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Lady Dior Mickalene Thomas中型藝術提包，510,000元。

墨西哥藝術家　Eduardo Terrazas
鑑於建築師的背景，包款採用幾何圖案組成，以刺繡展現細膩工藝，搭配黑白色或彩色小牛皮，透過多重的浮雕技術，讓整體相當和諧。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Lady Dior mini Eduardo Terrazas藝術提包280,000元、白色中型藝術提包160,000元、彩色中型藝術提包160,000元。

葡萄牙藝術家　Joana Vasconcelos

紅色愛心與巴黎Porte de Clignancourt地鐵站的裝置藝術品「巴黎之心」呼應，並藏了300顆LED燈，讓包包更閃耀。

▲Dior Lady Art藝術家限量系列 。（圖／品牌提供）

▲Lady Dior Joana Vasconcelos中型藝術提包200,000元、大型240,000元。

關鍵字：

Dior, Lady Dior, Dior Lady Art, 藝術, 藝術家
fashion.net

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