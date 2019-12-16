蔡依林變身史上最辣長髮公主　中空裝爆超緊實腹肌

▲Jolin舞台造型被誇是「長髮公主」，但這麼辣的長髮公主，恐怕很少人見過吧！（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）



記者張妤瑄／台北報導

天后Jolin蔡依林近日參加咪咕音樂典禮，以「中空裝」打扮現身舞台，黑白千鳥格紋戰袍讓她在舞臺上十分搶眼。頂著一頭長度及腰的人魚捲髮登場，被超多粉絲誇讚根本就是現代版「長髮公主」，只是這位公主當天的打扮超級辣，根本也是「史上最辣長髮公主」，難得一見。

▲Jolin穿不易駕馭的超大黑白千鳥格紋印花，天后氣場全開。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）



Jolin這一套戰袍出自國外知名時尚購物網站Net-a-Porter與法國精品BALMAIN聯名的系列，超大的黑白千鳥格紋印花，一不小心就有將女生身上小肉肉放大的效果。但仔細觀察穿在Jolin身上的模樣，完全沒有這個困擾，而且鍛練有素的腹肌，不管她哪個角度熱歌勁舞都不走鐘，超緊實線條完美撐場，簡直神助攻。

▲Jolin在台上載歌載舞，但腹肌線條每個角度都超緊實，相當厲害。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）



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事後Jolin也Po出全身穿搭美照，長髮公主的捲髮內藏著亮眼的閃亮長耳環，讓耳間的律動也能一閃一閃發光；下半身的中空裝帶有加強肩線的設計，能為她增添霸氣；高跟鞋則搭配STUART WEITZMAN繫踝帶高跟鞋，拉長雙腿比例。

▲Jolin表演後PO出全身穿搭圖，讓大家把她的時尚行頭盯仔細。（圖／翻攝蔡依林粉絲專頁）