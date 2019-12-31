HOT・Stuff／MCM首推男女珠寶　「迷你尺寸」走細膩優雅風格

▲MCM春夏推出首個男女珠寶系列。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

潮流精品MCM以皮件為主力，但2020年春夏起首推創意珠寶系列，以招牌的MCM字母Logo、月桂葉元素為首發，細膩的風格，讓女孩能展現低調優雅的魅力，更同步推出男用款式，諸如袖釦、兩性皆能使用的鞋帶釦等，都出現在第一個創意珠寶系列中。

▲男女珠寶系列中還包含如鞋帶釦這類中性風格的單品。（圖／品牌提供）



為了拓展旗下業務，MCM與英國知名珠寶設計師Tateossian共同攜手推出男女珠寶系列，以品牌1976年創始於德國慕尼黑的最初精神與態度為靈感打造首系列。由於當時是慕尼黑的Disco黃金年代，因此Disco水晶燈球元素貫穿其中，包含項鍊墜飾與長鍊耳環，加入施華洛世奇水晶更加閃耀。

▲為致敬品牌起源的歷史背景，Disco風格是重要元素，其中Disco水晶球就成為標誌性的代表。（圖／品牌提供）



耳環長鍊墜飾的小圓球，在髮絲之間散發細細光澤；長墜項鍊則為鎖骨增添亮點，搭配女人味的造型或是帥氣風格的正裝，都有不同韻味。經典的月桂葉Logo元素也變成項鍊墜的裝飾，搭配項鍊上的細小葉片裝飾，層次更加豐富也更有女人味。

▲黑白Disco水晶球可以甜、可以酷，搭配休閒風格的服裝，或是正裝都百搭。（圖／品牌提供）



男用珠寶系列包含袖釦、胸針、手鍊等，以小巧的裝飾為男人正裝造型加分，靠細節加強全身品味與質感，讓男人舉手投足之間都能散發獨特氣質。此外，鞋帶釦的裝飾能升級足上潮流感，加入奢華風格。

▲男用珠寶如袖釦等，可成為全身穿搭加分關鍵。（圖／品牌提供）



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首個珠寶系列採用不鏽鋼、純銀及18K金材質，並結合黑鑽石與施華洛世奇點綴，讓整個系列更曾奢華感。全系列價格約介於新台幣4,000元～7萬元之間。

▲首個珠寶系列採用不鏽鋼、純銀及18K金材質，並結合黑鑽石與施華洛世奇點綴。（圖／品牌提供）