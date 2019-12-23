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包・開箱／GUCCI馬銜鍊肩背包橫掃江湖　兩個夾層超好裝

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▲GUCCI 1955 Horsebit系列包款，是2020早春系列中重點款。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

女生對包包總是癡迷，大的、小的、提的、背的、硬的、軟的通通要，《ET FASHION》為了讓女生新年有目標，同時為男生揭開「她們到底為什麼那麼愛買包包」的謎團，精心打造「包・開箱」專題，端上各款夯包，讓大家感受它們的無敵魅力。

時尚迷必定要有的GUCCI（古馳），2020早春推出全新的1955 Horsebit系列包款，以標誌的「馬銜鍊」帶出經典韻味，也藉此帶出品牌與馬術運動的歷史淵源。Horsebit即為馬銜鍊的意思，也是這款包包最具辨識度的細節。

▲Gucci 1955 Horsebit肩背包。（圖／GUCCI提供）

▲南韓女星IU（李知恩）、李聖經早前都已經背上1955 Horsebit系列包款。（圖／品牌提供）

形象廣告上出現的是GG Logo帆布拼接棕色皮革滾邊的款式，實際開箱這款肩背包，會發現除了包身正面開闔處有馬銜鍊裝飾之外，在包身兩側與背帶銜接處也有半節馬銜鍊細節，完美呼應了包包名稱。

▲Gucci 1955 Horsebit肩背包。（圖／GUCCI提供）

▲Gucci 1955 Horsebit肩背包。（圖／GUCCI提供）

▲形象圖中為GG Logo帆布拼接棕色皮革的款式；馬銜鍊為該款設計最主要的重點，連包身側面也有。（圖／品牌提供）

以這款肩背包來說，外觀與背面並無任何小口袋，主要放置物品的位置全在包包內。打開後，有一大一小的夾層，能分裝出門必備物品，同時在這兩個大的夾層中還各有一個小口袋；在前側的夾層中包含一個小口袋，在主要的大夾層中則備有一個有拉鍊袋，能收納較為貴重的物品。

▲▼1月專題／開箱GUCCI 1955 Horsebit包款。（圖／記者張妤瑄攝）

▲1955 Horsebit包款中有兩個大夾層與兩個小口袋。（圖／記者張妤瑄攝）

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開箱1955 Horsebit馬銜鍊包款時，能發現內部空間挺大，放入長夾、卡夾、3支唇膏、手機，空間都還綽綽有餘。另外，可調式背帶能調成斜背包，也能調整為肩背包，算是相當彈性。

▲▼1月專題／開箱GUCCI 1955 Horsebit包款。（圖／記者張妤瑄攝）

▲Gucci 1955 Horsebit肩背包。（圖／GUCCI提供）

▲以空間來說，1955 Horsebit的容量頗大。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, 古馳, 馬銜鍊, 開箱, 試・開箱, ET・Unboxing, ET Unboxing, 試開箱, Unboxing
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