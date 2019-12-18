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快訊／ZARA換季特賣下殺5折　今晚21點網路先開跑

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▲▼ 。（圖／Inditex提供）

▲ZARA換季折扣最低5折。（圖／Inditex提供）

記者張妤瑄／台北報導

西班牙快時尚品牌ZARA，今天（12／18）宣布秋冬換季折扣即將開跑，商品最低下殺5折，網路商店將於今晚上22點率先開跑，另外內行人才知道的ZARA app則將在晚間21點最先特價，12／19起實體店鋪將全面舉辦換季折扣活動。

同集團的Massimo Dutti、ZARA HOME、PULL＆BEAR、Bershka換季折扣上周已先開跑，眾所期待的ZARA壓軸展開秋冬換季特賣，先搶先贏，賣完為止。

此外，特賣首3天（12／19－12／21），忠孝東路統領旗艦店將提早半小時營業，且全台有9間專賣店營業時間延長，包括101到晚上11點、忠孝東路統領旗艦店將營業到24點等。

想要到店內試穿的消費者，不用怕店舖太早關門（各店詳細延長時間如下），下班後繞過去看都還來得及。

折扣首三日營業時間

台北101店 早上11：00－晚上23：00

忠孝東路統領店 早上10：30－晚上24：00

京站購物廣場 早上11：00－晚上23：00

中和 環球購物中心 早上11：00－晚上23：00

桃園 台茂購物中心 早上11：00－晚上23：00

中壢 大江購物中心 早上11:00－晚上23：00

台中 老虎城 早上11：00－晚上23：00（12／21早上10：30－晚上23：00）

台南 南紡購物中心 早上11：00－晚上23：00

高雄 漢神巨蛋 早上11：00－晚上23：00

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關鍵字：

ZARA, 快時尚, 平價時尚, 換季特賣, 特賣
fashion.net

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