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陪你「共患難」星座好友Top 3 ！雙魚觀察細微、巨蟹超會說壞話

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

人在江湖走，如果有一個能無時無刻傾訴煩惱的好友，絕對是一大好事，以星座角度來看，就有些天生義氣的朋友必須認識，以下就公開超患難星座Top 3 ！看看你的好友上榜了沒？

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 雙魚座

擁有一個雙魚座好友，絕對讓你的人生少了許多獨自煩惱的空間，因為水象星座的他們，總是會貼心的懂你所說的每一句話，即便你沒有說，他們天生細膩的觀察力，也會感受到你行為中的任何一點不同，然後加以關懷你，同時也懂得給你安靜的空間，達到最舒適的距離，身為患難好友一點都不假。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 巨蟹座

巨蟹座的陪伴方式，屬於一股腦的義氣到底，只要你是巨蟹的好友，受到任何一點欺負或是閒言閒語，他們就會激起強烈的保護慾，嘴巴上絲毫不會饒了對方，然而巨蟹相當徹底的個性，讓他們沒有墻頭草的機會，「兩面人」這個角色不會是巨蟹，所以當他們的好友儘管放心即可。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 處女座

處女座的患難方式相當有趣，他們喜歡你就會讓妳感受到強烈的存在感，言語上絕對是碎念到有種變成他們孩子的錯覺，不過這就是處女對於友情的表達方式，另外，擁有處女友人的好處還在於，他們會在你迷失時，用最中肯的話語點醒你，亦師亦友的態度讓人又愛又恨。

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關鍵字：

星座, 巨蟹座, 雙魚座, 處女座, 運勢, 好友, 義氣, 朋友, 閨蜜
fashion.net

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