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吳建豪xVESSEL解構神鞋出高筒款！毛茸茸的泡泡糖粉紅色　女孩必定尖叫

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編輯／Duke

主打「世界第一雙軟木硫化鞋」名號的xVESSEL G.O.P. Lows是藝人吳建豪的嘔心瀝血之作，自推出以來便受到眾多明星與粉絲的喜愛，常常一補貨就立刻完售，最近更推出高筒版本的G.O.P. Highs，再加碼很適合冬天的毛毛款，從內裡到鞋面都毛茸茸，其中泡泡糖粉紅色讓人心頭一震，這必買吧！

▲xVESSEL高筒鞋。（圖／翻攝xVESSEL官網、IG）

▲xVESSEL G.O.P. Winter Highs，泡泡糖粉紅色款式相當搶眼。（圖／翻攝xVESSEL官網）

全新打造的G.O.P. Highs繼承了G.O.P. Lows的所有特色，包括軟木中底、抽鬚破壞、多層次鞋底以及外露尺寸標，不過，該鞋款除了上述的細節外，還加入了麂皮材質與皮革後跟拉環來提升質感，而外露的尺寸標則是從橡膠升級為皮革。

▲高筒版本的G.O.P. Lows。（圖／翻攝自xVESSEL官網、Gotnofears FB）

▲高筒版本的G.O.P. Lows。（圖／翻攝自xVESSEL官網、Gotnofears FB）

▲G.O.P. Highs繼承G.O.P. Lows的所有特色，包括軟木中底、抽鬚破壞、多層次鞋底以及外露尺寸標。（圖／翻攝xVESSEL官網）

▲高筒版本的G.O.P. Lows。（圖／翻攝自xVESSEL官網、Gotnofears FB）

▲高筒版本則是將帆布換成麂皮材質與皮革後跟拉環提升質感。（圖／翻攝自xVESSEL官網）

▲高筒版本的G.O.P. Lows。（圖／翻攝自xVESSEL官網、Gotnofears FB）

▲外露的尺寸標從橡膠升級為皮革。（圖／翻攝自xVESSEL官網）

xVESSEL G.O.P. Highs，推出黑、白兩色，目前皆可於xVESSEL官網購得，定價為美金239元（約台幣7,200元），領外還有G.O.P. Winter Highs，顧名思義是專為冬天設計，與英國知名面料老牌Harris Tweed合作，毛呢鞋面與毛毛內裡相當搭襯，感覺好溫暖，有炭黑、泡泡糖粉紅兩種顏色，男女生都會被吸引。

▲xVESSEL高筒鞋。（圖／翻攝xVESSEL官網、IG）

▲xVESSEL G.O.P. Winter Highs，讓冬天也溫暖。（圖／翻攝xVESSEL官網）

此外，羅志祥離開Stage後創立的品牌Gotnofears，日前也攜手大陸品牌BANU打造名為「ICE Jelly Clunky」的聯名鞋款，運用BANU標誌性的一體成型技術打造類似「果凍」外觀的鞋底，而鞋面則是用帆布為基底搭配抽鬚破壞完成設計，不過，目前該鞋款已全數售完，想購買可能要到處搜尋囉！

▲高筒版本的G.O.P. Lows。（圖／翻攝自xVESSEL官網、Gotnofears FB）

▲運用BANU標誌性的一體成型技術打造「果凍」外觀鞋底。（圖／翻攝自Gotnofears FB）

▲高筒版本的G.O.P. Lows。（圖／翻攝自xVESSEL官網、Gotnofears FB）

▲鞋面採用帆布為基底，並搭配抽鬚破壞與Gotnofears字樣完成設計。（圖／翻攝自Gotnofears FB）

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關鍵字：

xVESSEL, G.O.P.Lows, 軟木硫化鞋, 解構鞋, 吳建豪, G.O.P.Highs, 抽鬚破壞, 多層次鞋底, 羅志祥, Stage, Gotnofears, BANU, ICEJellyClunky
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