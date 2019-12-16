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王心恬砸7位數老本　創香氛牌校長兼撞鐘

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▲▼ 王心恬香氛牌NAMUA。（圖／公關照）

▲名模王心恬親自調香，創立香氛品牌NAMUA那木瓦。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名模勇敢創業又添一例！王心恬籌備一年半，砸下她出道十多年存下的7位數「老本」，今正式發布自創香氛品牌NAMUA那木瓦，推出木質調的烏木鳶尾花 、甜美調的蜜桃雪松等兩款室內擴香禮盒組與香氛片。她從成立公司、調香、拍攝宣傳照都不假他人之手，校長兼撞鐘，一人公司雖然很累，但很樂。

▲▼ 王心恬香氛牌NAMUA。（圖／公關照）

▲王心恬砸七位數創新事業。

王心恬的香氛啟蒙是收集無數香水的媽媽，她因此習慣在室內空間擺放香氛，興趣促使她進修考取調香證照，進而決定以香氛創造記憶、香氛創造故事為品牌精神，創立以南太平洋小島NAMUA命名的品牌，王心恬意在呈現純淨、無毒的好香氛，從歐洲進口精油與天然植物、以及來自穀物自然發酵酒精親自調香而成。

▲▼ 王心恬香氛牌NAMUA。（圖／公關照）

▲烏木鳶尾花為中性木質香調室內擴香單組120ml／1,950元，香氛片6.5x10cm／250元。

為呈現最好的味道，親友都成為王心恬的實驗對象，她不定時上門拜訪抽查香氣的轉變，終於在聖誕前夕推出季節限定的禮盒組與香氛片，明年她計畫到有世界香水之都美稱的法國格拉斯進修，對於新事業，她充滿期待。

▲▼ 王心恬香氛牌NAMUA。（圖／公關照）

▲帶微甜氣息的蜜桃雪松室內擴香單組120ml／1,950元，香氛片6.5x10cm／250元。

關鍵字：

王心恬, NAMUA, 那木瓦, 香氛
fashion.net

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