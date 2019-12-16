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長輩最夢幻新年禮！　大甲媽祖 Ｘ 金高58「光明燈」聯名酒款保佑上市

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▲黑松與鎮瀾宮、金門酒廠合作推出大甲媽光明祈福金門高粱酒 。（圖／黑松公司提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

即將過年還在煩惱長輩禮？黑松公司與大甲鎮瀾宮、金門酒廠推出「大甲媽光明祈福金門高粱酒」，內有最受歡迎的58度金門高梁，最狂的是每一瓶不但經過「稜轎腳」儀式，包裝還特別設計出「光明燈」基座，LED燈亮透過白色瓶身顯現出媽祖樣貌，就算不喝酒買來珍藏都很值得。

▲大甲媽光明祈福金門高粱酒 。（圖／黑松公司提供）

這款由黑松操刀的限量聯名酒，主打瓶身經過「稜轎腳」儀式，「稜轎腳」意即由稜經媽祖轎腳，展現對媽祖的尊敬，同時得到媽祖的庇佑，是一種信仰的力量，黑松與大甲鎮瀾宮一同奉請大甲媽祖，於金門酒廠駐駕，將大甲媽祖鑾轎橫跨架設至生產線上，經過這樣的儀式，意即讓每支酒獲得媽祖的祝福與庇佑。

▲大甲媽光明祈福金門高粱酒 。（圖／黑松公司提供）

酒瓶造型則以光明燈作為發想，白色弧形瓶身，呈現潔白莊重的氛圍，加上大甲媽祖的浮雕，搭配LED燈的發光燈座，在黑暗的背景下，隱約從瓶底藉著白色瓶身，透出白玉般的光線，呈現出溫和的發光感。

「58度大甲媽光明祈福金門高粱酒」，將於12／19下午1點起於全家便利商店店內及Fami Port預購系統開賣、並於全台地區酒類專賣店陸續上架，限量58000瓶，售價1,990元。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

大甲媽祖, 鎮瀾宮, 黑松, 金高, 金酒, 金門酒廠, 大甲媽光明祈福金門高粱酒
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