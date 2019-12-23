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蘿絲杭廷頓懷特莉放送零贅肉美背辣腿　穿Jimmy Choo派對鞋登性感女王

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▲▼前變形女Jimmy Choo 。（圖／翻攝jimmychoo IG,品牌提供）

▲蘿絲杭廷頓懷特莉裹紗裙搭配Jimmy Choo水晶高跟鞋很性感。（圖／翻攝rosiehw IG）

記者陳雅韻／台北報導

名模出身的前「變形女」蘿絲杭廷頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley），與硬漢巨星傑森史塔森（Jason Statham）育有一子後依然火辣，她為精品鞋履品牌Jimmy Choo示範鞋款，只裹著黑紗蓬裙就入鏡，放送零贅肉的美背與大長腿，展現每天早上9時健身房報到的好成果。

▲▼前變形女Jimmy Choo 。（圖／翻攝jimmychoo IG,品牌提供）

▲蘿絲杭廷頓懷特莉露大長腿秀Jimmy Choo珍珠鞋。（圖／翻攝jimmychoo IG）

蘿絲杭廷頓懷特莉曾透露媽媽從小就督促她運動，她因此養成健身習慣，若太累或有時差，會選擇做瑜珈或皮拉提斯，正常情況她會做重訓或熱舞，一日都不怠慢。這回她換穿黑色大蓬紗裙與粉色緞面熱褲，搭配Jimmy Choo點綴水晶與珍珠的華麗鞋款，正是年底派對最適合穿上的款式。

▲▼前變形女Jimmy Choo 。（圖／翻攝jimmychoo IG,品牌提供）▲▼前變形女Jimmy Choo 。（圖／翻攝jimmychoo IG,品牌提供）

▲Jimmy Choo金色水晶涼鞋（左）54,800元，經典Romy亮片高跟鞋26,800元。（圖／Jimmy Choo提供）

Jimmy Choo有一系列適合跑趴穿的閃亮鞋款，最經典的Romy亮片高跟鞋連林志玲都是粉絲，而閃亮水晶腳踝繫帶的高跟涼鞋，行進間盡顯性感風情；在經典影集《慾望城市》（Sex and The City）中，讓女主角凱莉瘋狂迷戀的MANOLO BLAHNIK本季也有不少能在派對勝出的搶眼設計，招牌Hangisi水晶方扣高跟鞋改以波卡圓點裝飾，奢華與俏皮兼具。

▲▼前變形女Jimmy Choo 。（圖／翻攝jimmychoo IG,品牌提供）▲▼前變形女Jimmy Choo 。（圖／翻攝jimmychoo IG,品牌提供）

▲Manolo Blahnik波卡圓點裝飾的Hangisi高跟鞋（左）43,800元， 水晶鍊結繫帶的高跟鞋61,800元。

▲▼前變形女Jimmy Choo 。（圖／翻攝jimmychoo IG,品牌提供）

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