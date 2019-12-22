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偶爾撒嬌吃醋　盤點男生真正愛你的「5個表現」

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▲▼盤點男生真正愛你的「5個表現」 。（圖／Unsplash）

▲真的的愛不只是開口說，還要身體力行的去做。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 /Lily

在這個曖昧多於戀愛的時代裡，能遇到一個真心愛你的人是多不容易的事情，把你看得比誰都重要，再忙也願意把時間留給你，以下5個真心愛你表現讓你參考，看看他是你的真命天子嗎？


每一分鐘都想見到你

當他喜歡你，他的行為是騙不了人的，無論再累就想見你一面，約會後會堅持送你到家門口，珍惜相處的每分每秒，兩個人在一起即使什麼都不做，他只要看著你就心滿意足。

▲▼盤點男生真正愛你的「5個表現」 。（圖／Unsplash）

對你的事情一清二楚

只要是關於你的事情，他都很上心，從你喜歡吃的、喜歡的偶像劇，甚至你的朋友圈都瞭若指掌，因為他早把你當作他生活的一部分。

有時會吃醋

別以為吃醋是女生專利，有的男生太在意你時，也會向你撒嬌吃醋，他希望你的目光多放在他身上，就像他那麼愛你一樣。

▲▼盤點男生真正愛你的「5個表現」 。（圖／Unsplash）

開口閉口都是你

常有人說一個男生認定你，在於他是否有將你介紹給朋友、家人認識。如果交往好一陣子，你沒見過他的朋友，又或是他不願意把你介紹給身邊的人，這段戀愛要好好考慮。真的愛你的話，不只是開口閉口都是你，巴不得讓所有朋友都認識你。

▲▼盤點男生真正愛你的「5個表現」 。（圖／Unsplash）

不求回報對你好

當你心情不好時，他會花時間陪伴、安慰你，當你生病時，第一時間帶你去看病，天氣變涼了就各種提醒，比手機的app還貼心。因為你難過他會比你難過，只要你開心比任何事情都重要，永遠把你放在第一。

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關鍵字：

戀愛, 愛情, 男生, 真心話
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