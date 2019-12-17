舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

▲舒淇戴小巧可愛的戒指，當中包括鑲綠色孔雀石的寶格麗Gelati戒指。（圖／翻攝sqwhat IG）

記者陳雅韻／台北報導

大明星們在紅毯上珠寶閃耀，私下穿搭雖然沒這麼高調，但必要的小珠寶點綴仍是必要的。金馬影后舒淇一身休閒托腮等搭機，仍不忘搭配小巧戒指，當中包括她所代言的寶格麗BVLGARI BVLGARI Gelati系列戒指，俏皮的冰棒造型讓人一眼就瞧見。

▲舒淇戴的BVLGARI BVLGARI Gelati系列孔雀石及鑽石玫瑰金戒（左）75,400元，Gelati粉色蛋白石鑲鑽戒73,500元。（圖／寶格麗提供，以下同）

舒淇常戴的BVLGARI BVLGARI Gelati系列戒指，以18K玫瑰金繞成冰棒棍，鑲飾孔雀石造型冰棒，被咬了一口的地方鑲嵌美鑽，著實可愛，另有鑲嵌粉色蛋白石款式；寶格麗小巧而富創意的戒指還包括BVLGARI BVLGARI翻轉戒，雙面各鑲嵌珍珠母貝、紅玉髓，以及孔雀石與美鑽組合，翻轉就能換新面貌。

▲BVLGARI FIOREVER系列玫瑰金雙花鑽戒（左）139,400元，BVLGARI BVLGARI珍珠母貝及紅玉髓玫瑰金翻轉式戒72,200元。

熱門的造型戒指還包括討喜的花朵設計，寶格麗推出BVLGARI FIOREVER系列玫瑰金雙花鑽戒在指間綻放；LV（Louis Vuitton，路易威登）則以經典Monogram騰創作的新款Idylle Blossom珠寶系列，發表雙排設計的花卉戒指，集女人味與個性設計於一身。

▲LV新款Idylle Blossom系列珠寶可層疊配搭，戒指220,000元。（圖／LV提供，以下同）