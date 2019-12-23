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找出生活中的「經典藍」　2020年度色的六種室內搭配方式

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近日Pantone公布了2020年度色為經典藍色，你也許會說：歐？又是要我們花錢買新物件的概念！

其實經典藍色一直是設計與藝術界的大愛色，無論年度主色調如何改變，藍色一定是搭配色的其中一種。因此，你的生活中已經擁有了經典藍色！在哪裡？透過我們六個經典藍色室內裝飾大回顧，一起來找出你的藍色吧！

倫敦Roksanda Ilincic的房屋　by RA Projects

出生於塞爾維亞的時裝設計師Roksanda Ilincic，委託倫敦工作室RA Projects設計出藍色鰭形（steel-fin）樓梯間，同時也可作為書架使用。

敖德薩咖費店外賣區　by Lera Brumina and Artem Trigubchakf

位於烏克蘭的敖德薩的咖啡館和麵包店的外賣區域，漆上了Pantone 19-4052的藍色，搭配Pantone2019年色號Living Coral的櫥櫃，形成鮮明的對比。

巴黎G公寓 by Anne-Laure Dubois

巴黎設計師Anne-Laure Dubois在公寓廚房中的吧檯底部使用藍色，以中和白色牆壁和楊木膠合板色彩差異度。

洛杉磯的Color Camp　by J Byron-H

鈷藍色cobalt blue的椅子和吧檯旁的高腳凳，是美國建築師J Byron-H在洛杉磯的Color Camp（美甲沙龍）中最引人注目的元素。

在西班牙的房子　by Fala Atelier

Fala Atelier用藍色作為百葉窗的基本色調，搭配對向的藍色壁櫥，為空間營造了延伸感。

皇后區裡的現代主義，by White Arrow

紐約設計工作室White Arrow使用了海軍藍色，重新彩繪位於皇后區內一間老房，從廚房櫥櫃，餐桌到沙發墊，甚至餐桌上的花瓶，都已成為2020年的經典藍色。

經典藍並不稀奇，事實上也是創作者的常用色。而pantone是如何決定這些年度色的呢？難道是算命來的嗎？
Pantone團隊每年依照各種不同元素（如藝術美學，流行時尚，社會議題，自然生態，環境氛圍...等）佐以考量而來。也許有些設計人士認為藍色過於逃避心態，瘋編卻認為越接近年底世界各地越趨於躁動，用藍色來舒緩情緒也不失為一劑良藥。
看看藍色，冷靜地重新思考未來吧！
你怎麼看呢？
*PANTONE經典藍 19-4052TCX（CMYK100 76 25 0）

圖文資料／dezeen

（完整文章請看瘋設計

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※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

Pantone, 經典藍, 設計, 室內, 建築, 瘋設計
fashion.net

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