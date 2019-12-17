怎麼捨得吃！美樂蒂、大耳狗變身夢幻甜點　還有毛茸茸杯套實用又療癒

編輯／Emily 圖／翻攝自puroland.jp、tokyodisneyresort.jp

擁有Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗…超多可愛角色三麗鷗家族，2020年要在日本東京的三麗鷗彩虹樂園（Sanrio Puroland）推出期間限定的甜點啦！人氣角色們變身成美味的甜點，超夢幻造型讓人少女心爆發～另外還推出新系列商品要來搶劫你的荷包，暖暖的角色造型杯套，看了超級生火。

三麗鷗彩虹樂園將在2020年1/10推出期間限定的夢幻甜點，會持續兩個月。這系列甜點本身就色彩繽紛，看起來美味可口，與人氣角色Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗、酷洛米做結合後，可愛造型更讓人心動！

大耳狗造型的乳酪塔超級可愛，有把牠的超大耳朵做出來～甜甜圈造型也一樣萌翻天，上面塗了粉紅色的草莓巧克力糖霜，再灑上星星糖，全都Q到讓人捨不得吃。

▲大耳狗造型乳酪塔、甜甜圈售價630日圓。（圖／翻攝自puroland.jp）

美樂蒂被裝飾在草莓巧克力塔上，還有裹著糖霜的草莓吉拿棒。酷洛米系列則是藍莓口味的瑪芬蛋糕和法式可麗餅，另外還有Hello Kitty的年輪蛋糕串和許願兔的草莓聖代。

▲美樂蒂吉拿棒售價500日圓、美樂蒂巧克力塔售價700日圓。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲酷洛米瑪芬蛋糕售價630日圓、法式可麗餅售價780日圓。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲Hello Kitty蛋糕串售價700日圓、許願兔草莓聖代售價800日圓。（圖／翻攝自puroland.jp）

除了甜點系列，並將推出新的周邊商品，其中這款毛毛杯套最讓人心動，冷冷的冬天對飲料控來說，杯套是不可或缺的東西。這款杯套有Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗、許願兔五種造型，每一款都超級生火、無法取捨啊！毛絨絨的材質讓杯子瞬間變成玩偶，摸起來也很柔軟舒服～

▲五款造型杯套售價880日圓。（圖／翻攝自puroland.jp）

除了三麗鷗樂園會推出新系列，東京的迪士尼樂園在明年的1/10也會推出「達菲熊與他的朋友們」主題列車，還有一系列全新商品在1/7登場，將新加入達菲熊家族的角色—CookieAnn介紹給大家！全新商品除了一系列玩偶娃娃、包包、雜貨，還會有食物系列，像超逼真的造型巧克力就非常可愛～還有沖泡的草莓拿鐵粉，罐子包裝可愛到讓人想收藏。

▲造型巧克力售價950日圓、草莓拿鐵粉售價1,900日圓。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）







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