fb ig video ETtoday search mobile

怎麼捨得吃！美樂蒂、大耳狗變身夢幻甜點　還有毛茸茸杯套實用又療癒

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自puroland.jp、tokyodisneyresort.jp

擁有Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗…超多可愛角色三麗鷗家族，2020年要在日本東京的三麗鷗彩虹樂園（Sanrio Puroland）推出期間限定的甜點啦！人氣角色們變身成美味的甜點，超夢幻造型讓人少女心爆發～另外還推出新系列商品要來搶劫你的荷包，暖暖的角色造型杯套，看了超級生火。

▲三麗鷗甜點。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲三麗鷗甜點。（圖／翻攝自puroland.jp）

三麗鷗彩虹樂園將在2020年1/10推出期間限定的夢幻甜點，會持續兩個月。這系列甜點本身就色彩繽紛，看起來美味可口，與人氣角色Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗、酷洛米做結合後，可愛造型更讓人心動！

▲三麗鷗甜點。（圖／翻攝自puroland.jp）

大耳狗造型的乳酪塔超級可愛，有把牠的超大耳朵做出來～甜甜圈造型也一樣萌翻天，上面塗了粉紅色的草莓巧克力糖霜，再灑上星星糖，全都Q到讓人捨不得吃。

▲三麗鷗甜點。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲大耳狗造型乳酪塔、甜甜圈售價630日圓。（圖／翻攝自puroland.jp）

美樂蒂被裝飾在草莓巧克力塔上，還有裹著糖霜的草莓吉拿棒。酷洛米系列則是藍莓口味的瑪芬蛋糕和法式可麗餅，另外還有Hello Kitty的年輪蛋糕串和許願兔的草莓聖代。

▲三麗鷗甜點。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲美樂蒂吉拿棒售價500日圓、美樂蒂巧克力塔售價700日圓。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲三麗鷗甜點。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲酷洛米瑪芬蛋糕售價630日圓、法式可麗餅售價780日圓。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲三麗鷗甜點。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲Hello Kitty蛋糕串售價700日圓、許願兔草莓聖代售價800日圓。（圖／翻攝自puroland.jp）

除了甜點系列，並將推出新的周邊商品，其中這款毛毛杯套最讓人心動，冷冷的冬天對飲料控來說，杯套是不可或缺的東西。這款杯套有Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗、許願兔五種造型，每一款都超級生火、無法取捨啊！毛絨絨的材質讓杯子瞬間變成玩偶，摸起來也很柔軟舒服～

▲三麗鷗甜點。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲五款造型杯套售價880日圓。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲三麗鷗甜點。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲三麗鷗甜點。（圖／翻攝自puroland.jp）

除了三麗鷗樂園會推出新系列，東京的迪士尼樂園在明年的1/10也會推出「達菲熊與他的朋友們」主題列車，還有一系列全新商品在1/7登場，將新加入達菲熊家族的角色—CookieAnn介紹給大家！全新商品除了一系列玩偶娃娃、包包、雜貨，還會有食物系列，像超逼真的造型巧克力就非常可愛～還有沖泡的草莓拿鐵粉，罐子包裝可愛到讓人想收藏。

▲三麗鷗甜點。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲三麗鷗甜點。（圖／翻攝自puroland.jp）

▲造型巧克力售價950日圓、草莓拿鐵粉售價1,900日圓。（圖／翻攝自tokyodisneyresort.jp）


 

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

HelloKitty, 美樂蒂, 大耳狗, 三麗鷗, 甜點, 杯套, 日本
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

一鍵總結你的IG「2019專屬色」！超夯Colorkuler九宮格必須玩

一鍵總結你的IG「2019專屬色」！超夯Colorkuler九宮格必須玩

曾莞婷兩周火速甩5公斤！自爆「8小時進食法」：真的有效

曾莞婷兩周火速甩5公斤！自爆「8小時進食法」：真的有效

阿灶伯羊肉湯、私房麻糬鬆餅　宜蘭2019新進榜美食你吃過了嗎？

阿灶伯羊肉湯、私房麻糬鬆餅　宜蘭2019新進榜美食你吃過了嗎？

單身一輩子也沒關係的3大星座　水瓶一個人也能自得其樂 5種食物幫「大腦凍齡」　不只有深海魚，零食也能補腦！ 星巴克12／20限定耶誕派對新品大公開　全品85折再「買一送一」 日本風靡超萌「整人飯糰」！咬下竟是罪惡草莓蛋糕　網：好想吃 王心恬砸7位數老本　創香氛牌校長兼撞鐘 日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖 精選6雙「經典藍」球鞋，最低2千元就能穿回家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面