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37歲孫藝真「粉黃配」變少女！露無暇水煮蛋肌　網：完全逆生長

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▲孫藝真 。（圖／達志影像）

▲孫藝真與玄彬日前出席新劇《愛的迫降》發表會，37歲的兩人凍齡樣貌引發熱議。（圖／達志影像）

記者鮑璿安／台北報導

自演出韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》一角，南韓女星孫藝真就奠定了完美姐姐地位，37歲的她近期為與男神玄彬的新劇《愛的迫降》奔走宣傳，穿著鵝黃色洋裝搭配粉嫩針織衫現身，再次以凍齡般的美貌引起各界討論。

南韓女星孫藝真近日與玄彬合作新劇《愛的迫降》，巧的是兩人不僅傳過緋聞，並且同為37歲，凍齡樣貌光是合體宣傳就引發討論，新劇發佈會當天，孫藝真穿著鵝黃色MiuMiu洋裝，與白皙肌膚陪襯，衣著簡單俐落的剪裁，以及上方的銀色吊帶遊走於鎖骨之間，打造若隱若現的美感，且長度及膝恰到好處，頗有熟女氣質。

▲孫藝真 。（圖／達志影像）

▲孫藝真 。（圖／達志影像）

▲孫藝真穿著鵝黃色MiuMiu洋裝搭配針織衫打造逆齡感 。（圖／達志影像）

此外，孫藝真還外加了一件粉色針織衫，這一粉一黃的粉嫩搭配，更是逆齡感十足，再加上孫藝真的超淡妝造型，沒有過多的修飾，充分發揮了「水煮蛋肌」的封號，搭配氣質內捲的中長髮，畫面一曝光便引起粉絲驚呼，「37歲不要鬧了」、「漂亮姐姐」、「孫藝真這身太美了。」

事實上兩人的劇中的造型也相當夠看，玄彬飾演北韓軍官帥氣程度毋庸置疑，孫藝真則是貴氣的財閥之女尹世理，當中也出現許多復古穿著，像是劇照中就穿著格紋大衣搭配深褐色Fendi Karlgraphy包，相信隨著戲劇熱播也將帶起穿搭潮。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

孫藝真, 玄彬, 韓劇, 愛的迫降, MiuMiu
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