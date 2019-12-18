耶誕英倫小熊屋現身信義區　哈洛斯Harrods快閃禮物屋萌翻天

▲Harrods於信義區開設約書亞的耶誕禮物屋。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著耶誕節的腳步越來越近，信義區越來越好玩！英國百年Harrods推出由年度熊「約書亞」為主題的耶誕禮物屋現身信義區，可愛的方形建築門前就有大大的可愛耶誕熊，穿著Harrods的經典綠制服迎接大家，內部除了塞滿小熊之外還有超可愛耶誕禮，打卡風格萌翻天！

近年歐洲市集風潮襲台，英國百年品牌Harrods為了帶給台灣的朋友不一樣的耶誕體驗，特別透過英國耶誕節最傳統、最重要的「交換禮物」活動，以象徵分享與希望的「禮物」出發，打造童趣溫馨插畫風格的「約書亞的耶誕禮物屋」，即起至12／25在新光三越台北信義新天地A8 一樓北大門廣場開張啦！

約書亞其實是Harrods品牌的年度熊，每年都會有不同造型的「年度熊」來慶祝新年，今年則由來自英國蘇格蘭帥氣小熊約書亞，當選Harrods第34隻年度熊，身穿英國傳統的雪白高領麻花針織衫，搭配蜂蜜色的約書亞，頭戴立體蓬鬆毛球帽，整體搭配造型俏皮可愛，根本是個暖男啊，嘴角綻放的微笑，令人溫暖又幸福，左腳上具有Harrods 2019代表年度熊的正字標記，右腳還特別繡上2020鼠年生肖字樣，是全球獨家跨年年度熊的經典證明。

▲2019跨年年度熊-約書亞與2019年度小熊，是今年耶誕的暢銷商品。

位於信義區的約書亞耶誕禮物屋，裡面有金色耀眼的禮物塔，搭配亮眼的紅色蝴蝶結，並展出14隻全球獨家發行的歷年生肖熊，此外還有許多專屬耶誕的禮物配件，全球限量的約書亞年度熊也在其內販售，限量2400支，售價1,980元。

▲2019秋冬限定推出的企鵝咚咚系列。