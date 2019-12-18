fb ig video ETtoday search mobile

耶誕英倫小熊屋現身信義區　哈洛斯Harrods快閃禮物屋萌翻天

> >

▲Harrods於信義區開設約書亞的耶誕禮物屋。（圖／品牌提供）

▲Harrods於信義區開設約書亞的耶誕禮物屋。（圖／品牌提供）

▲Harrods於信義區開設約書亞的耶誕禮物屋。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著耶誕節的腳步越來越近，信義區越來越好玩！英國百年Harrods推出由年度熊「約書亞」為主題的耶誕禮物屋現身信義區，可愛的方形建築門前就有大大的可愛耶誕熊，穿著Harrods的經典綠制服迎接大家，內部除了塞滿小熊之外還有超可愛耶誕禮，打卡風格萌翻天！

▲Harrods於信義區開設約書亞的耶誕禮物屋。（圖／品牌提供）

近年歐洲市集風潮襲台，英國百年品牌Harrods為了帶給台灣的朋友不一樣的耶誕體驗，特別透過英國耶誕節最傳統、最重要的「交換禮物」活動，以象徵分享與希望的「禮物」出發，打造童趣溫馨插畫風格的「約書亞的耶誕禮物屋」，即起至12／25在新光三越台北信義新天地A8 一樓北大門廣場開張啦！

▲Harrods於信義區開設約書亞的耶誕禮物屋。（圖／品牌提供）

約書亞其實是Harrods品牌的年度熊，每年都會有不同造型的「年度熊」來慶祝新年，今年則由來自英國蘇格蘭帥氣小熊約書亞，當選Harrods第34隻年度熊，身穿英國傳統的雪白高領麻花針織衫，搭配蜂蜜色的約書亞，頭戴立體蓬鬆毛球帽，整體搭配造型俏皮可愛，根本是個暖男啊，嘴角綻放的微笑，令人溫暖又幸福，左腳上具有Harrods 2019代表年度熊的正字標記，右腳還特別繡上2020鼠年生肖字樣，是全球獨家跨年年度熊的經典證明。

▲Harrods於信義區開設約書亞的耶誕禮物屋。（圖／品牌提供）

▲2019跨年年度熊-約書亞與2019年度小熊，是今年耶誕的暢銷商品。

位於信義區的約書亞耶誕禮物屋，裡面有金色耀眼的禮物塔，搭配亮眼的紅色蝴蝶結，並展出14隻全球獨家發行的歷年生肖熊，此外還有許多專屬耶誕的禮物配件，全球限量的約書亞年度熊也在其內販售，限量2400支，售價1,980元。

▲Harrods於信義區開設約書亞的耶誕禮物屋。（圖／品牌提供）

▲Harrods於信義區開設約書亞的耶誕禮物屋。（圖／品牌提供）

▲2019秋冬限定推出的企鵝咚咚系列。

關鍵字：

哈洛斯, 約書亞, Harrods, 耶誕, 聖誕
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

星巴克買1送1「連續31天」超大器！　每天花5秒爽賺一杯

暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上

暖暖包放對位置「全身都暖和」　別傻傻握在手上

獨／遠百信義A13揭秘！　快速電梯、景觀高空露台、館內可「免提物輕鬆逛」

獨／遠百信義A13揭秘！　快速電梯、景觀高空露台、館內可「免提物輕鬆逛」

信義遠百12／25開幕　阿美飯店、鼎泰豐進駐，邊看電影邊吃金色三麥 別被曖昧甜蜜沖昏頭　趁節慶將至，3徵兆看破對方不只你一個 外表老實「內在花心」星座男Top 3 ！巨蟹中央空調、水瓶善於偽裝 曾莞婷兩周火速甩5公斤！自爆「8小時進食法」：真的有效 快訊／ZARA換季特賣下殺5折　今晚21點網路先開跑 IG版面總是亂糟糟？照片統一色調是關鍵　營造歐美風、文青感技巧大公開 一餐不到400大卡！小紅書瘋傳「減肥拌飯食譜」健康還能吃飽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面