史上最夢幻球鞋！KD12 粉紅羽翼、珍珠包圍　網虧：會被女友搶穿

▲ KD12 Aunt Pearl史上最夢幻籃球鞋，將於12月底開賣。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

NIKE KD鞋款主人，也就是NBA 球星（凱文杜蘭特）Kevin Durant，自2012年的KD4開始就與Kay Yow癌症基金會打造粉色系列籃球鞋，可謂掀起時尚界的粉紅潮，而今再度帶來了KD12 Aunt Pearl，加上了夢幻翅膀與珍珠，絕對讓粉紅控尖叫。

▲ Aunt Pearl系列是KD為了紀念教練 Kay Yow，也就是Pearl阿姨所誕生粉色鞋款。（圖／品牌提供）

帶領美國女籃在奧運會上拿下總冠軍的教練 Kay Yow，不幸於2000年因肺癌去世，她與凱文杜蘭特擁有深厚感情，稱之為Pearl阿姨，而後為紀念她打造了KD AUNT PEARL粉色配色系列沿用至今，此次鞋款KD12更可說是必須收藏的夢幻單品。

▲ Aunt Pearl鞋身綁帶化作了輕飄的天使羽毛；KD7的魔鬼氈設計方便穿脫。（圖／品牌提供）

從外觀上看，最大亮點莫過於鞋身綁帶化作了輕飄的天使羽毛，來自鞋款KD7的魔鬼氈設計方便穿脫，此外，泡棉上更有精緻的珍珠圖樣，鞋舌、鞋領，以及Nike標誌的材料繼承自KD10，鞋舌採用草寫縫製了「AUNT PEARL」字樣，材質上則運用觸摸感極佳的絨面布料，打造上腳的夢幻以及舒適感，讓經典swoosh變可愛好摸，鞋底則注入深粉色以及大理石紋路致敬KD11，光是看到都令潮粉瘋狂，也有網友戲稱，「買來以後應該會被女友先搶去穿。」

▲與此同時Air Max 90已經30歲了，紀念鞋款首發配色為「帆船白」，男女都能輕鬆上腳。（圖／品牌提供）

同樣在12月底開賣的，還有經過重新設計Air Max 90，由Tinker Hatfield一手操刀設計，在1990 年首次問世，至今已有30年歷史，Air Max 90 拓展了 Nike Air 氣墊的可能性。

除了擁有大於其前代鞋款的氣墊，在靈活性上也得到提升，同時多孔洞設計的鞋帶系統提供了更大的舒適性，整體設計承襲前代鞋款的明豔活潑美學，這次的紀念鞋款首發配色為CS配色「帆船白」，可以說是男女皆宜的色款，保留了初始的 Swoosh 對勾造型，中間部分圖案分割頗有解構鞋的玩味潮流。

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