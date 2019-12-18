龐貝古城壁畫啟發寶格麗　八瓣花珠寶閃耀黃鑽

▲寶格麗FIOREVER系列八瓣花造型，靈感來源來自龐貝古城壁畫上的裝飾。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

花朵是各大珠寶品牌喜愛的主題之一，與發源地羅馬歷史與文化緊密相扣的寶格麗（BVLGARI）也不例外，以龐貝古城壁畫上的裝飾為靈感，創作八瓣花卉造型著稱的FIOREVER系列，並結合義大利文「fiore」（花朵）與英文「forever」（永恆）為此系列命名，呼應羅馬永恆之城的封號，新款首度於花蕊中央鑲嵌黃鑽，放閃無極限。

▲中央鑲嵌黃鑽的寶格麗FIOREVER系列白K金鑽石項鍊（左）與戒指，未定價。

除了首登場的黃鑽主石設計，寶格麗FIOREVER系列款式豐富，從日常好搭的十幾萬元戒指、至數百萬元的大套珠寶均備，不變的是立體的八瓣花綻放模樣，總予人無比熱情感受；品牌同時推出鏤空線條勾勒花朵輪廓的項鍊、耳環與戒指，視覺上更輕盈。

▲寶格麗FIOREVER系列戒指與手環各有豐富款式供選擇。

▲寶格麗FIOREVER系列白K金鑽石手環（左）697,000元，玫瑰金鑽石垂墜耳環177,400元。

Tiffany & Co.的Paper Flowers系列則融入剪紙藝術再拼貼的概念，讓每片鉑金花瓣好似被風吹散後再重組盛開，不經意的美態勾人目光，更有趣的是還有鑲嵌黃鑽的螢火蟲佇足於花瓣之間，成為一大亮點。

▲Tiffany Paper Flowers系列花瓣與螢火蟲設計鉑金鑲嵌黃鑽與鑽石項鍊（左）254,000元，戒指545,000元起。

