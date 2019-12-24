ETUDE HOUSE把《湯姆貓與傑利鼠》變彩妝超Q！立體包裝的雙色腮紅必收

編輯／Emily 圖／翻攝自etudehouse.com/jp、clinique.com.cn

2020即將到來，明年的生肖是鼠，許多品牌很應景地把老鼠放進設計，韓系美妝ETUDE HOUSE和大家超熟的經典卡通《湯姆貓與傑利鼠》合作推出「LUCKY TOGETHER」系列，從眼影、口紅…彩妝到沐浴系列都有，品項非常多樣，包裝有了湯姆貓與傑利鼠之後，俏皮又可愛。

ETUDE HOUSE彩妝系列首推單色眼影，原先就是暢銷商品，眼影本身顯色度夠，價格又親民，現在還換上俏皮、可愛的湯姆貓與傑利鼠包裝，怎能不收藏呢！這系列共有8色，包裝上面的角色圖案與眼影顏色互相搭配，以大地色、橘色系為主，還有粉紅色和珠光款。

▲湯姆貓與傑利鼠眼影，各200元。（圖／翻攝自etudehouse.com/jp）

除了眼影，還有雙色腮紅，包裝直接做成湯姆貓和傑利鼠的頭，立體的外殼超吸引人～裡面則是一深一淺兩色，可以搭配使用，讓上色更均勻，有粉色系、橘色系等四個色號。

▲湯姆貓與傑利鼠雙色腮紅，450元。（圖／翻攝自etudehouse.com/jp）

唇彩的部份蓋子包裝同樣做成湯姆貓和傑利鼠的頭，豐富的表情超級逗趣！唇釉整體顏色偏紅，但有適合不同季節的紫紅、橘紅…共四個色號，另外還有兩款護唇膏。

▲湯姆貓與傑利鼠雙色唇釉，390元。（圖／翻攝自etudehouse.com/jp）

還有一款超Q的美妝海綿，做成起司形狀，有夠可愛！黃澄澄的外表就好像真的起司，外面還有附收納盒，可以好好保存海綿。另外還有沐浴禮盒，傑利鼠造型沐浴球超可愛，好想整組收藏啊！

▲湯姆貓與傑利鼠起司造型美妝海綿，300元。（圖／翻攝自etudehouse.com/jp）

▲湯姆貓與傑利鼠沐浴組，650元。（圖／翻攝自etudehouse.com/jp）

目前這個聯名系列先在日本官網上發布，12月21日會有一部分先開賣，另一部分則等到明年1月1日才發售，台灣也預計在元旦上市。

不只ETUDE HOUSE，倩碧（CLINIQUE）為了迎接2020鼠年，也推出老鼠造型的金色打亮盤，目前在中國官網上限量販售，售價188人民幣。打亮中間的浮雕做成超萌的小老鼠模樣，可愛到讓人捨不得用～充滿節慶感的紅金配色，很適合農曆新年。打亮本身的顏色是香檳金，淺淺的塗可以加強妝容的立體度，厚厚的塗則可以打造華麗妝感，還能用來點綴眼妝。明年想要應景一下，可以選擇購入超可愛的鼠年彩妝品！

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