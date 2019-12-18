關穎的香奈兒、寶格麗包小到手機放不下　女兒接收剛剛好

▲關穎女兒CC斜背香奈兒小包超可愛。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節腳步近了，關穎開始帶著3個寶貝兒女參加各式聖誕派對，一家人每回出場的主題穿搭都不會讓人失望，總是相互呼應又有話題性，尤其她與長女CC還能共用名牌包款，她擁有的香奈兒（CHANEL）、寶格麗（BVLGARI）迷你包小到連手機都放不下，全成為女兒的時髦行頭。

▲關穎（右）與女兒的冰雪藍裝扮相呼應，CC拎寶格麗迷你包。（圖／翻攝kwanterri IG）

關穎於IG分享今年參加的兩場聖誕趴，首場她與女兒都走香奈兒風，身穿黑白蝴蝶結套裝的CC，斜背香奈兒迷你小包，可愛俏麗；第二場母女倆都以《冰雪奇緣》色調的冰雪藍服裝亮相，關穎為CC搭配SERPENTI FOREVER熱帶綠松石色金屬小牛皮迷你手提肩背包，印證她婚前自招是「同色控」，當媽媽後也未曾改變。

▲CC拎的寶格麗SERPENTI FOREVER熱帶綠松石色金屬小牛皮迷你手提肩背包，約16,900元。（圖／寶格麗提供）

CC拎的寶格麗SERPENTI FOREVER迷你包數量稀少，尺寸僅有9.5 x 8.5 x 5公分，迷你包連一支手機都放不下，關穎因此讓女兒當穿搭配件，超吸睛！