2020最新髮型趨勢！韓妞都瘋「棉花糖捲」　秒瘦小臉還好整理

▲可修飾臉型又好整理的韓系燙髮近年來越來越受台灣女生歡迎。（圖／翻攝IG@eun__1010、@chr_phj）

記者張毓容／台北報導

近年來，韓國時尚潮流大受歡迎，不少台灣女生熱愛韓系穿搭、彩妝，也越來越多人開始嘗試「韓風髮型」，除了韓國女星帶起的風潮外，更重要的是因為韓系髮型都有以下共通點：好整理、有修容小臉感、增添氣質感。

而針對接下來2020年流行的髮型趨勢，知名髮廊「好剪才」創作總監Away指出，一直以來強調低層次、厚實份量感的韓系髮型，也融合新的流行元素，加入多層次剪裁與自然凌亂的捲度線條，追求自然修容感，不論短髮、及肩髮或長髮，都能透過黛安燙、棉花糖捲等「營造燙」打造出更輕盈的韓妞流行髮。

▲中長髮韓妞最喜歡外翻浪漫捲，可修飾臉型和肩膀比例。（圖／翻攝IG @chr_phj、@the_once_sora）



中長髮：外翻浪漫捲



「外翻浪漫捲」的中長髮營造燙是最受韓妞喜愛的燙髮第一名，可堪稱是韓國國民髮型，將中長髮透過Ｃ彎與Ｓ彎的交錯堆疊，呈現彷彿天生的自然捲，營造出「燙型不燙捲」的唯美氣質感。這款燙髮不只是利用了臉際處的彎度來完美修飾顴骨及臉緣，肩膀處外翹的大Ｃ彎，在視覺上更有縮窄肩膀比例的作用，不僅能打造韓妞們如仙女般的氣質形象，還有如整形般的小臉修飾效果。

▲棉花糖捲非常適合及肩髮長，燙後好整理，塞耳後或隨手綁低馬尾都好看。（圖／翻攝IG@chr_phj）



及肩髮：鬆亂棉花糖捲



「棉花糖捲」有著從瀏海Ｓ型弧度延伸到鎖骨上的前翻捲度，兼具修飾脖子粗細及顴骨寬度的雙重效果，這款鎖骨捲髮不論是順著塞耳後，還是綁個小小的低馬尾，都能增添高貴氣質，不僅燙後好整理，充滿份量感的捲度更能讓髮絲從頭頂到髮尾都閃耀絲緞般的輕盈柔光，不用擔心看起來乾枯毛躁。

▲融合日系短髮蓬鬆感的「黛安燙」可打造輕盈空氣感，讓頭型更好看。（圖／翻攝IG@dahye.t）



短髮：柔美黛安燙



有著柔美弧度線條的「黛安燙」跳脫以往韓系髮型的定律，融入日系短髮的特色，以細碎層次的剪裁塑造出蓬盈飽滿的後腦勺線條，再透過燙髮，在髮絲層次之間注入滿滿的空氣感，打造出線條隨意、整體輕盈蓬鬆的視覺效果，是一款兼具俏麗與率性風格的短髮造型。

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