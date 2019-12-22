一個人睡好孤單？巨大Ryan夜燈超萌呆　抱一下更療癒

編輯／Emily 圖／翻攝自kakaofriends.com、macottstation.com

晚上獨自睡覺，關燈後黑黑的一片，難免有種孤單感來襲，這時如果點上一盞夜燈，瞬間覺得安心起來。Kakao Friends推出了一款超巨大的Ryan夜燈，Ryan抱膝坐著的模樣可愛呆萌，看起來就像隻大玩偶，夜燈可以擺放在房間的任何地方，想要的話還能伸手抱抱它，超級療癒。

這款巨大的Ryan夜燈高達50公分，Ryan雙手抱膝的坐姿，搭配一貫的呆萌表情，造型非常可愛！擺放在家中就像有個好朋友歡迎你一樣，打開燈的瞬間，不只房間充滿溫馨氛圍，內心也被照亮了。

夜燈本身是全白的，打開燈後會發出溫暖的黃光。可以透過遙控器來操控亮度和亮燈時間，亮度有三段式可以調整，亮燈時間則有30分鐘、1小時、2小時這三個選項，也能設定讓燈在睡覺時自動關閉。內部有備用電池，所以充好電後可以放置在任何地方。

這款燈看起來就像一個巨大的玩偶，伸手抱抱它會有種療癒感，真的很適合擺在家裡。但想要有Ryan的陪伴，可是要150,000韓元（約台幣3877元）才能入手。

除了Ryan夜燈，人氣卡通角色哆啦A夢也有推出一款超療癒的雲朵燈。這個燈是用陶瓷做成波浪狀的雲朵造型，哆啦A夢則愜意的躺在雲上仰望星空。亮度一樣有三段可以調整，放在任何角落都行，微微的光會讓家中充斥溫暖氛圍。喜歡哆啦A夢的話，也可以考慮購入這款夜燈陪伴你。

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▲哆啦A夢雲朵夜燈。（圖／翻攝自macottstation.com）

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