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Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

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▲Ella穿焦糖色皮外套與皮裙，擔任TOD'S春夏發表會嘉賓。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

Ella陳嘉樺今（12／17）裸穿皮外套配皮長裙，受邀擔任TOD’S 2020春夏發表會嘉賓，她誇TOD’S的皮革都很柔軟，還當場不斷轉圈示範，為了多台相機與攝影機的畫面，為了畫面，轉到她忍不住說頭暈了。

▲▼TOD`S 2020春夏記者會：Ella。（圖／TOD`S提供）

▲Ella穿著皮夾克與皮裙開心轉圈，轉到頭都暈了。（圖／品牌提供）

正值年底有許多送禮與收禮的藉口，問Ella要不要趁機暗示賴解孵，她霸氣回答：「我是獨立自主的女人，這些東西我都自己可以處理得來，只是怕到時候家裡包裹太多，他（賴解孵）會受不了。」

▲▼TOD`S 2020春夏記者會：Ella。（圖／TOD`S提供）

▲Ella著Timeless系列提包（NT$72,300）搭配Timeless休閒鞋（NT$25,400）。（圖／品牌提供）

拒絕暗示老公送上禮物，Ella倒想送禮給老公，自招對賴解孵穿西裝的模樣受不了，超長腿配上春夏主打的Timeless鞋款剛剛好。另外，她表示：「最好的禮物應該是把自己纏上燈泡，當成聖誕樹送給他，而且只穿這些東西喔～」百無禁忌的Ella式答題方式，再度讓眾人笑翻。

▲▼TOD`S 2020春夏記者會：Ella。（圖／TOD`S提供）

▲Ella霸氣說想要的東西她都能自己入手，倒是想幫老公挑一雙Timeless系列鞋款搭配西裝。（圖／品牌提供）

TOD’S明年（2020）春夏系列以品牌字首T貫穿，藉此代表傳統（Tradition）、才華（Tradition）、雋永（Timeless）的意涵。Ella今搭配包款就是全新Timeless斜背小包，她並當場點名Hebe適合焦糖色、Selina適合粉紅或是粉藍色，自己則是撞色拼接款「比較都會一點的」。

▲▼TOD`S 2020春夏記者會：Ella。（圖／TOD`S提供）

▲Ella也當場為不在場的Hebe、Selina挑貨，點名哪幾款適合姊妹們，售價NT$72,300元。（圖／品牌提供）

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最具代表性的豆豆鞋，男女鞋皆以T字釦為主推出Timeless系列，藉此塑造更具標誌性經典風格，另為了呼應春夏也推出螢光色調的豆豆鞋，用繽紛色系賦予活潑風格。較特別的是，針對女鞋部分，春夏推出貓跟鞋與露趾高跟涼拖，完善女人時尚穿搭的搭配性。

▲▼TOD`S 2020春夏記者會：Ella。（圖／TOD`S提供）

▲▼TOD`S 2020春夏記者會：Ella。（圖／TOD`S提供）

▲▼TOD`S 2020春夏記者會：Ella。（圖／TOD`S提供）

▲▼TOD`S 2020春夏記者會：Ella。（圖／TOD`S提供）

▲▼TOD`S 2020春夏記者會：Ella。（圖／TOD`S提供）

▲▼TOD`S 2020春夏記者會：Ella。（圖／TOD`S提供）

▲TOD'S春夏系列新款，主打Timeless的T字釦系列，也以螢光色系為主調推出豆豆鞋。另外，女鞋更推出貓跟鞋與高跟涼拖。（圖／品牌提供）

關鍵字：

TOD’S, SS20, 2020春夏, Ella, 陳嘉樺, 時尚穿搭, 勁寶, 賴解孵
fashion.net

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